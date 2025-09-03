मैडम के बर्थडे पर बच्चों ने दिया ऐसा सरप्राइज, Video देखकर आ जाएंगे आंखों में आंसू
Advertisement
trendingNow12907591
Hindi Newsजरा हटके

मैडम के बर्थडे पर बच्चों ने दिया ऐसा सरप्राइज, Video देखकर आ जाएंगे आंखों में आंसू

School Teacher Birthday Video: आपने टीचर के बर्थडे सेलिब्रेशन के कई वीडियो वायरल होते देखे होंगे, लेकिन इस स्कूल के क्लास रूम में बच्चों ने जो मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट किया है वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैडम के बर्थडे पर बच्चों ने दिया ऐसा सरप्राइज, Video देखकर आ जाएंगे आंखों में आंसू

Viral Video: सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूल के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें कभी टीचर के पढ़ाने का अंदाज निराला होता है तो कभी बच्चे भी अपनी टीचर के लिए ऐसा सरप्राइज देते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बच्चों ने अपनी मैडम को ऐसा सरप्राइज दिया जो उन्हें आज तक किसी ने नहीं दिया होगा. क्लास रूम का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. 
यह भी पढ़ें: एक ही घर में 9 सासों के साथ रह रहीं पढ़ी-लिखी 19 बहुएं, ऐसी ज्वाइंट फैमिली पहले कभी नहीं देखी होगी आपने

कैसे सजाया था क्लास रूम?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक टीचर क्लास में जाती है, लेकिन क्लास के गेट पर धागे बंधे होते हैं. बच्चे अपनी मैडम को धागा काटने के लिए कहते हैं. मैडम कैंची से गेट पर बंधे धागों को काटती हैं. बिलकुल वैसे ही जैसे किसी बड़े प्रोग्राम या उद्घाटन से पहले अतिथि से रिबन कटवाया जाता है. इसके बाद मैडम उन धागों को काटकर क्लास रूम में एंटर करती हैं. इसके बाद दिखता है कि बच्चों ने एक चटाई पर कनेर के फूल बिछा रखे थे और उसी पेड़ की पत्तियों से अपनी मैडम का नाम (निधि मैम) भी लिख रखा था. जैसे ही मैडम क्लास में फूलों से सजी चटाई पर कदम रखती हैं. सभी बच्चे जोरदार ताली बजाकर अपनी टीचर का स्वागत करते हैं.
यह भी पढ़ें: स्कूल बस से उतरी बच्ची तो Z+ सिक्योरिटी लेकर पहुंचे डॉग्स! लोगों ने बताया सबसे खूबसूरत Video

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों ने मैडम को और क्या दिया?

जब मैडम क्लास में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं. तो दिखता है कि उनके पीछे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगा है. उसको भी बच्चों ने चॉक से सजाया हुआ है. बच्चों ने बड़ी ही खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे मैडम लिख रखा है. इसके बाद बच्चे मैडम को गिफ्ट भी देते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @insanlogiest नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई तरह के कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "सरकार से अच्छे तो बच्चे हैं जो स्कूल का और टीचर का सम्मान करना जानते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये एकदम प्योर लव है, ये बच्चे अमीर नहीं हैं लेकिन इनका दिल बहुत अमीर हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "दूनिया का बेस्ट बर्थडे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viral reelteachers birthdaytrending

Trending news

मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
;