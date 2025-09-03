मैडम के बर्थडे पर बच्चों ने दिया ऐसा सरप्राइज, Video देखकर आ जाएंगे आंखों में आंसू

Viral Video: सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूल के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें कभी टीचर के पढ़ाने का अंदाज निराला होता है तो कभी बच्चे भी अपनी टीचर के लिए ऐसा सरप्राइज देते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बच्चों ने अपनी मैडम को ऐसा सरप्राइज दिया जो उन्हें आज तक किसी ने नहीं दिया होगा. क्लास रूम का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

कैसे सजाया था क्लास रूम?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक टीचर क्लास में जाती है, लेकिन क्लास के गेट पर धागे बंधे होते हैं. बच्चे अपनी मैडम को धागा काटने के लिए कहते हैं. मैडम कैंची से गेट पर बंधे धागों को काटती हैं. बिलकुल वैसे ही जैसे किसी बड़े प्रोग्राम या उद्घाटन से पहले अतिथि से रिबन कटवाया जाता है. इसके बाद मैडम उन धागों को काटकर क्लास रूम में एंटर करती हैं. इसके बाद दिखता है कि बच्चों ने एक चटाई पर कनेर के फूल बिछा रखे थे और उसी पेड़ की पत्तियों से अपनी मैडम का नाम (निधि मैम) भी लिख रखा था. जैसे ही मैडम क्लास में फूलों से सजी चटाई पर कदम रखती हैं. सभी बच्चे जोरदार ताली बजाकर अपनी टीचर का स्वागत करते हैं.

बच्चों ने मैडम को और क्या दिया?

जब मैडम क्लास में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं. तो दिखता है कि उनके पीछे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगा है. उसको भी बच्चों ने चॉक से सजाया हुआ है. बच्चों ने बड़ी ही खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे मैडम लिख रखा है. इसके बाद बच्चे मैडम को गिफ्ट भी देते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @insanlogiest नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई तरह के कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "सरकार से अच्छे तो बच्चे हैं जो स्कूल का और टीचर का सम्मान करना जानते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये एकदम प्योर लव है, ये बच्चे अमीर नहीं हैं लेकिन इनका दिल बहुत अमीर हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "दूनिया का बेस्ट बर्थडे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.