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Hindi Newsजरा हटकेViral Video: मैडम की बात सुन बदल गया क्लासरूम का माहौल, फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, जानें क्यों?

Viral Video: मैडम की बात सुन बदल गया क्लासरूम का माहौल, फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, जानें क्यों?

Classroom Emotional Video: सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने ये साबित कर दिया कि एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि बच्चों के दिलों में एक खास जगह भी बनाता है. चलिए जानते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:34 PM IST
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टीचर की विदाई पर रोते स्टूडेंट्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @ebuu_dd
टीचर की विदाई पर रोते स्टूडेंट्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @ebuu_dd

Teacher Farewell Video: यूं तो स्कूल में स्टूडेंट्स की एक्टिविटी के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो में बच्चे मैडम के साथ हंसी मजाक करते नजर आते हैं तो कभी टीचर की बच्चों के क्यूट मोमेंट को फोन में कैद कर लेती हैं. इस बाद ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबको अपना बचपन याद करने पर मजबूर कर दिया है. लोग वीडियो देख अपनी यादें भी शेयर कर रहे हैं. चलिए देखते हैं.

वायरल वीडियो के अनुसार आज स्कूल में टीचर का आखिरी दिन है. ऐसे में जब ये बाद बच्चों को बताई जाती है तो बच्चे खुद को संभाल नहीं पाते और रोने लगते हैं. मैडम की विदाई का ये भावुक पल लोगों के दिलों को छू गया. वीडियो में दिए गए कैप्शन के अनुसार, जब टीचर ने कहा कि आज उनका आखिरी दिन है तो बच्चे भावुक हो गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे मैडम से गले लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां की साड़ी पकड़कर रो रहा हो. 

टीचर ने बच्चों को संभाला

इस दौरान टीचर भी बच्चों को दिलासा देती नजर आई. ये पल इतना भावुक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई. Ebita Rai ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया और खूबसूरत बात लिखी. Ebita Rai ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, एक टीचर सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं होता, बल्कि वह दूसरी मां की तरह होता है, जो बच्चों को संभालता, गाइड करता और प्रेरित करता है.

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किसने शेयर किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @ebuu_dd नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक 26 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: विवाद के बाद बदला लेने के लिए स्पीकर पर बजाई डरावनी आवाजें, कोर्ट पहुंचा पड़ोसी और फिर...

लोगों ने शेयर की अपने बचपन की यादें

वीडियो देख लोग भावुक हो गए और अपने स्कूल की यादों को शेयर करने लगे. अपने फेवरेट टीचर को अलविदा कहना हर स्टूडेंट के लिए पहला हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है. एक यूजर ने कहा कि एक दिन अचानक ये छात्र आपके सामने आएंगे और पूछेंगे, "आपने पहचाना?" ज्यादातर यूजर्स ने अपने पुराने टीचर को याद कर भावुक कमेंट किए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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