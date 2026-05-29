A से Z तक लिखना था बेटा... मैडम के सवाल पर छोटे बच्चे ने दिया ऐसा क्यूट जवाब; वीडियो देख छूटी लोगों की हंसी

Kid A To Z Alphabet Homework Viral Video: सोशल मीडिया पर एक नन्हें बच्चे का अपनी टीचर के साथ बातचीत का बेहद ही प्यारा वीडियो तहलका मचा रहा है. बच्चे की हाजिरजवाबी और उसका अंदाज इतना क्यूट है कि हर कोई उसका मुरीद हो गया है. मैडम ने बच्चे को अंग्रेजी वर्णमाला (A To Z) लिखने का होमवर्क दिया था, लेकिन बच्चे ने जिस मासूमियत से इसका जवाब दिया, उसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.
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Kid A To Z Alphabet Homework Viral Video: सोशल मीडिया पर स्कूल से जुड़े बच्चों के वीडियो लोगों को खूब पसंद आते हैं. बच्चों की मासूम बातें और उनकी अनोखी हरकतें कई बार ऐसा माहौल बना देती हैं कि लोगों की हंसी ही नहीं रुकती. इन दिनों इंटरनेट पर एक छोटे बच्चे का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में एक बच्चे को स्कूल से A to Z लिखने का होमवर्क मिला था. आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षर लिखते हैं, लेकिन इस बच्चे ने टीचर की बात को अपने ही अंदाज में समझ लिया. उसने जो किया, उसे देखकर घरवाले भी हैरान रह गए और सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि टीचर ने बच्चे से कहा था कि उसे A to Z लिखकर लाना है. बच्चे ने इस बात को बिल्कुल वैसे ही समझ लिया, जैसा मैम ने कहा था. उसने कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को अलग-अलग लिखने की बजाय A to Z को ही बार-बार पूरा लिख दिया. जहां टीचर चाहती थीं कि बच्चा A, B, C, D लिखे, वहीं बच्चे ने पूरी कॉपी में सिर्फ A to Z लिखकर होमवर्क पूरा कर दिया. बच्चे को लगा कि यही काम दिया गया है और उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से वही किया. सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्चा अपने काम से काफी खुश नजर आया. उसकी मासूम सोच और होमवर्क पूरा करने का तरीका लोगों को बेहद प्यारा लग रहा है.
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वीडियो में जब बच्चे की कॉपी दिखाई जाती है, तो लोग भी हंसने लगते हैं. बच्चे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम किया था. उसे शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने टीचर की बात को अलग तरीके से समझ लिया है. यही मासूमियत लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बच्चों की दुनिया सच में बहुत अलग होती है. वे हर बात को अपने नजरिए से समझते हैं और कई बार वही चीज सबसे ज्यादा मजेदार बन जाती है.
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @naziaa.aamir नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो वायरल होते ही लाखों लोग इसे देख चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स इसे शेयर और लाइक भी कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने बच्चे की मासूमियत पर जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा कि बच्चे ने तो टीचर की बात पूरी ईमानदारी से मानी. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि होमवर्क गलत नहीं था, बस समझने का तरीका अलग था. एक और यूजर ने लिखा कि बच्चों का दिमाग सच में बहुत यूनिक होता है. वहीं, कई लोगों ने अपने बचपन के ऐसे किस्से भी शेयर किए, जब उन्होंने भी स्कूल में इसी तरह की मजेदार गलतियां की थीं.
सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं. इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि इसमें कोई बनावटीपन नहीं है. यह एक छोटे बच्चे की सच्ची मासूमियत को दिखाता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.
वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने कहा कि बच्चों की छोटी-छोटी बातें ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं. किसी ने इसे सबसे क्यूट होमवर्क बताया, तो किसी ने कहा कि बच्चे की मासूमियत ने दिन बना दिया. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है. इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि बच्चों की ऐसी मासूम हरकतें ही असली खुशी देती हैं और शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे हैं.
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