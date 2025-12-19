स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर में झूमने लगा मासूम, Video देखकर यूजर्स बोले- आज मैगी लाया

Advertisement
Student Funny Video: छोटे बच्चे जितने मासूम होते है उनकी शरारत भी उतनी ही मासूम होती है. स्कूल में प्रार्थना के दौरान एक छोटा सा बच्चा ऐसे रिएक्शन दे रहा था कि मानों उसे कोई देख ही नहीं रहा है. किसी ने इस नजारे को आने फोन में कैद कर लिया और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:01 PM IST
Viral Video: अक्सर स्कूल के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी बच्चे मैडम से फनी बाते करते नजर आते हैं तो कभी एक दूसरे की शिकायत कर टीचर का परेशान कर देते हैं. लेकिन सब बच्चे शैतान नहीं होते हैं. क्लास टीजर्स के ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि उनके छोटे से स्टूडेंट्स ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं. ऐसे में बच्चे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं दुनियादारी से दूर अपने ने मन में मग्न रहते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक मासूम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो प्रार्थना के दौरान अपनी मस्ती में मस्त है ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रार्थना में ही डूब गया है. चलिए वीडियो देखते हैं.

प्रार्थना पर डांस कर रहा था स्टूडेंट
वीडियो किसी स्कूल का है जिसके ग्राउंड में मॉर्निंग प्रेयर हो रही है. इस दौरान सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं. तभी कैमरे का बच्चों में सबसे आगे खड़े एक छोटे से स्टूडेंट पर जाता है. वीडियो में दिखत है कि बच्चे अपनी मस्ती में मस्त है. उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि कोई उसे देख रहा है. जहां सभी बच्चे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे उस दौरान ये मासूम आंखें बंद करके हाथ जोड़े हुए झूम रहा है. ऐसा लगता है जैसे वो किसी म्यूजिक पर डांस कर रहा है.
किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @akshit_balewa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं लाइक्स की बात करें तो इस वीडियो पर 1.2 मिलियन लाइक हो चुके हैं. बच्चे का ये मस्ती भरा अंदाज सबको खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आज टिफिन में मैगी लाया है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सच में प्रेयर को एन्जॉय कर रहा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसकी टीचर को भगवान हिम्मत दे."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

