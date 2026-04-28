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मिल गया दही जमाने वाला पत्थर... अब जामन की झंझट खत्म! बस दूध में डालिए और सुबह तक दही तैयार

Habur Stone Jaisalmer Facts: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखी चीज तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लोग 'हाबुर पत्थर' कह रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इस पत्थर में दूध अपने आप दही बन जाता है, वह भी बिना जामन डाले. यह बात सुनकर कई लोग हैरान हैं, तो कई इसे चमत्कार मान रहे हैं. लेकिन असल में इस पत्थर की कहानी क्या है और यह कैसे काम करता है, इसे समझना जरूरी है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:53 AM IST
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मिल गया दही जमाने वाला पत्थर... अब जामन की झंझट खत्म! बस दूध में डालिए और सुबह तक दही तैयार

Habur Stone Jaisalmer Facts: क्या आपने कभी सुना है कि किसी पत्थर के छूते ही दूध दही में बदल जाए? सुनने में यह काफी अजीब लग रहा होगा. राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 40 किमी दूर हाबुर गांव में एक विशेष प्रकार का पत्थर मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में 'हाबुर का पत्थर' या 'स्वर्ण पत्थर' कहा जाता है. इस पत्थर को बस दूध में डाल दीजिए और अगली सुबह आपको बेहतरीन जमा हुआ दही मिलेगा. इसे दुनिया भर में हाबुर स्टोन या मिरेकल स्टोन के नाम से जाना जाता है. इस पत्थर की मांग अब विदेशों तक पहुंच गई है. यह पत्थर अपने अनोखे गुणों के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. तो आइए जानते हैं आखिर इस पत्थर में ऐसी कौन सी खास बात है, जो दूध को दही बना देती है.

आखिर कैसे काम करता है यह पत्थर?

कई लोग इसे चमत्कारी पत्थर मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की गुत्थी सुलझा ली है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पत्थर दरअसल करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्मों से बना है. प्राचीन काल में यहां समुद्र हुआ करता था. इस पत्थर में बायो-केमिकल अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. जब दूध इस पत्थर के संपर्क में आता है, तो इसमें मौजूद खास मिनरल्स दूध के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उसे दही में बदल देते हैं.

हाबुर पत्थर के दही की खासियत

हाबुर पत्थर से जमे हुए दही का स्वाद साधारण दही से काफी अलग और बेहतर होता है. इससे जमी दही खट्टा नहीं होता, बल्कि इसमें एक सौंधी सी मिठास होती है. मिनरल्स से भरपूर होने के कारण इस पत्थर के बर्तन का दही पेट की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इस पत्थर में जमे हुए दही में एक अलग सा गाढ़ापन होता है.

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कैसे जम जाता है दूध दही में?

इस पत्थर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह पत्थर दूध को दही कैसे बना देता है. वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो दही बनने की प्रक्रिया को 'फर्मेंटेशन' कहा जाता है, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं. हाबुर पत्थर की खासियत यह है कि इसकी सतह में छोटे-छोटे छेद (पोर्स) होते हैं. इन छिद्रों में प्राकृतिक रूप से मौजूद सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया रहते हैं, जो दूध के संपर्क में आते ही उसे फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं. यही वजह है कि बिना जामन के भी दही जम सकता है.

ठंडक बनाए रखने में भी माहिर

इस पत्थर की एक और खासियत यह है कि यह हमेशा ठंडा रहता है. खासकर रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी यह तापमान को संतुलित रखता है. जब दूध को ऐसे बर्तन में रखा जाता है, तो उसे एक सही तापमान मिलता है, जो दही जमने के लिए जरूरी होता है. इससे यह पत्थर सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, बल्कि सही माहौल भी तैयार करता है.

सदियों पुरानी परंपरा

राजस्थान के कई गांवों में लोग सालों से हाबुर पत्थर के बर्तनों में दही जमाते आ रहे हैं. यह कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक पुरानी परंपरा है, जो अब सोशल मीडिया के जरिए फिर से चर्चा में आ गई है. पहले के समय में जब फ्रिज या आधुनिक साधन नहीं थे, तब लोग इसी तरह के प्राकृतिक तरीकों से दूध और खाने को सुरक्षित रखते थे.

क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है?

हालांकि यह तरीका दिलचस्प जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. क्योंकि पत्थर की सतह छिद्रदार होती है, इसलिए अगर इसे सही तरीके से साफ न किया जाए, तो इसमें खराब बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं. इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले साफ-सफाई और सही देखभाल बहुत जरूरी है.

विदेशों तक है इस पत्थर की मांग

आजकल इस पत्थर से बने बर्तनों (गिलास, कटोरी, थाली) की मांग केवल राजस्थान या भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, दुबई और यूरोप में भी बढ़ गई है. पर्यटक जब जैसलमेर आते हैं, तो इस पत्थर के बर्तन ले जाना नहीं भूलते. इसकी खास बात यह है कि यह पत्थर देखने में भी बेहद खूबसूरत और हल्का सुनहरा होता है.

क्या है इसका इतिहास?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, करोड़ों साल पहले जब टेथिस सागर (Tethys Ocean) सूख गया, तो उसके अवशेष चट्टानों में बदल गए. हाबुर गांव के पास की इन चट्टानों में समुद्री जीवों के अवशेष आज भी पत्थर के रूप में मौजूद हैं, जो इसे अनोखा गुण प्रदान करते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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