जनवरी नहीं, अब मई-जून में मनाई जाएगी मकर संक्रांति; आखिर क्यों बदल रही है तारीख? क्या है वैज्ञानिक वजह

मकर संक्रांति की तारीख स्थिर नहीं है. पृथ्वी की धुरी में प्रीसेशन के कारण सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हर साल आगे खिसक रहा है. इसी वजह से भविष्य में यह पर्व जनवरी नहीं, बल्कि गर्मियों में मनाया जा सकता है.
मकर संक्रांति भारत का प्रमुख और शुभ त्योहार है. यह त्योहार हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य असल में मकर संक्रांति से कई दिन पहले ही उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है? और यह भी कि मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को नहीं मनाई जाती थी? दरअसल, यह तारीख कोई स्थायी नियम नहीं, बल्कि खगोलीय गणनाओं का नतीजा है. पृथ्वी और सूर्य की चाल में आए सूक्ष्म बदलावों ने इस पर्व की तारीख को धीरे-धीरे आगे खिसका दिया है. आने वाले हजारों वर्षों में यही मकर संक्रांति मई-जून की गर्मी में भी मनाई जा सकती है.
शीत अयनांत, उत्तरायण और मकर संक्रांति का रिश्ता
इस रहस्य को समझने के लिए तीन अहम खगोलीय घटनाओं को जानना जरूरी है शीत अयनांत (Winter Solstice), उत्तरायण और मकर संक्रांति. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है और उसकी धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है. शीत अयनांत के दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य से सबसे ज्यादा दूर झुका होता है, जिससे दिन सबसे छोटे होते हैं. इसके बाद सूर्य की स्थिति उत्तर की ओर बढ़ने लगती है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. वहीं मकर संक्रांति उस दिन होती है, जब सूर्य राशि चक्र में मकर (Capricorn) नक्षत्र में प्रवेश करता है.
कभी तीनों थे एक साथ पर अब हो गए अलग
करीब 285 ईस्वी के आसपास एक खास संयोग था. उसी समय सूर्य का शीत अयनांत, उत्तरायण की शुरुआत और मकर राशि में प्रवेश तीनों घटनाएं एक ही दिन होती थीं. इसी वजह से इसे प्रकाश की वापसी के बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया. लेकिन पृथ्वी सिर्फ घूमती नहीं, बल्कि लट्टू की तरह हल्का-सा डगमगाती भी है. इस डगमगाहट को प्रीसेशन कहते हैं. इसके कारण पृथ्वी की धुरी धीरे-धीरे खिसकती रहती है, जिससे स्थिर तारों की स्थिति हर 72 साल में करीब 1 डिग्री बदल जाती है. 1700 साल में यह बदलाव लगभग 24 डिग्री यानी 24 दिनों का हो चुका है.
गर्मियों में मकर संक्रांति
इसी खगोलीय बदलाव का नतीजा है कि आज शीत अयनांत 21 दिसंबर को होता है, लेकिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है. भारतीय पंचांग तारों की वास्तविक स्थिति (साइडेरियल सिस्टम) पर आधारित है, जबकि पश्चिमी कैलेंडर पृथ्वी के झुकाव पर चलता है. इसलिए मकर संक्रांति हर साल थोड़ा-थोड़ा आगे खिसकती जा रही है. अगर यही प्रक्रिया जारी रही, तो आने वाले हजारों वर्षों में मकर संक्रांति जून-जुलाई की गर्मी में आ जाएगी. हालांकि परंपरा वही रहेगी हम उस दिन उत्सव मनाएंगे, जब कभी सूर्य, पृथ्वी और तारे एक पूर्ण संतुलन में थे.