नई खोज: चींटियां भी होती हैं डॉक्टर! इंसानों की तरह कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी

Ants Medical Surgery: यूं तो आपने डॉक्टरों के द्वारा सर्जरी करते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन इंसानों के अलावा किसी छोटे जीव से सर्जरी जैसा कारनामा हैरान कर देने वाला है. साइंस की दुनिया से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं चींटियां भी मेडिकल ऑपरेशन करने में सक्षम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्च में सामने आया कि कुछ खास प्रजाति की चींटियां जख्म को ठीक करने के लिए बिना किसी दवाई और औजार के अपनी साथियों की जान बचा लेती हैं. इस दौरान वे सर्जरी जैसी प्रक्रिया को भी फॉलो करती हैं.

चींटियां में होती है ये क्षमता

अगर किसी को सर्जरी करनी हो तो उसके लिए पहले डॉक्टर बनने की कठिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद बारीक प्रैक्टिस के बाद कोई डॉक्टर सर्जरी के लायक होता है, लेकिन चींटियां बिना पढ़ाई, दवा और औजार के कैसे अपने साथी को ठीक कर देती हैं. इतना ही नहीं, यदि जरूरत पड़े तो चींटियां अपने साथी की टांग काटकर अलग कर देती हैं, ताकि उसकी जान बचाई जा सके. फ्लोरिडा में पाई जाने वाली कारपेंटर चींटियों में काबिलियत देखी गई है.

क्या होता है पूरा प्रोसेस?

दरअसल, ये चींटियां अपने अपने साथियों की चोट पहचान लेती हैं. यदि किसी को चोट लगती है तो साथी चींटियां उस जख्म को ठीक करने के लिए इलाज शुरू कर देती हैं. मीडिया रिपोर्ट और रिसर्च की माने तो जैसे डॉक्टर पहले जख्म को धोता है ठीक वैसे ही ये चींटियां अपने मुंह से जख्म की सफाई करती हैं. यदि किसी चींटी को गंभीर चोट लगती और वो ठीक नहीं हो पाती है तो चींटियां तुरंत उस अंग को काटकर शरीर से अलग कर देती हैं. ये पूरा प्रोसेस इंसानी डॉक्टरों के लिए भी काफी जटिल होता है.

कैसे करती हैं सर्जरी?

लेकिन अगर चोट गंभीर हो और ठीक होने की संभावना न हो, तो वे बिना हिचकिचाए उस अंग को काटकर अलग कर देती हैं. यह प्रक्रिया बिल्कुल किसी मेडिकल अम्प्यूटेशन जैसी होती है, जो इंसानों में बेहद जटिल मानी जाती है. इसके लिए खास अध्ययन, उपकरण, लंबा समय, स्पेशल औजार, विशेषज्ञता और प्रैक्टिस की जरूरत होती है. कारपेंटर चींटियां इस सर्जरी को बहुत ही आसानी से कर देती हैं. वैज्ञानिक इसे नेचुरल दुनिया की सबसे हैरान करने वाली क्षमताओं में से एक मान रहे हैं.

कैसे ठीक की चोट?

वैज्ञानिकों ने अपने इस अध्ययन में दो तरह की चोटों पर खास ध्यान दिया. एक चोट चींटी की जांघ में और दूसरी निचले हिस्से में थी. पहले चींटियां जांघ की चोट को साफ करती हैं यदि इससे जख्म ठीक नहीं होता है तो वे टांग को काटकर शरीर से अलग कर देती हैं. वहीं टिबिया यानी निचले हिस्से में लगी चोट को सिर्फ साफ करते ही ठीक कर देती हैं.

