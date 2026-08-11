'मैम, समझ नहीं आ रहा...' तो टीचर ने क्लासरूम में प्रैक्टिक्ल कर समझाया 'रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट', Video हुआ Viral

क्लासरूम में टीचर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाए नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि उन्हें बात सच में समझ आ रही है. साइंस के कई टॉपिक में यही परेशानी ज्यादा होती है. रोशनी कैसे चलती है, किसी सतह से टकराकर कैसे वापस आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा क्यों बदलती है, ये बातें किताब में पढ़ना आसान नहीं होता.
वायरल वीडियो की शुरुआत भी इसी परेशानी से होती है. स्क्रीन पर लिखा दिखाई देता है, 'मैम, ऐसे समझ नहीं आ रहा.' इसके बाद टीचर निधि गुप्ता ने बच्चों को वही चैप्टर एक बिल्कुल अलग तरीके से समझाने का फैसला किया. उन्होंने बोर्ड पर लंबा लेक्चर देने के बजाय क्लासरूम को ही छोटा सा साइंस लैब बना दिया.
टीचर ने इस डेमोंस्ट्रेशन के लिए हरे रंग के लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल किया. आम तौर पर हवा में चलती रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती. इसलिए उन्होंने हवा में थोड़ा पाउडर फैलाया. इससे लेजर की रोशनी का रास्ता साफ दिखाई देने लगा. साइंस में इसे टिंडल इफेक्ट से समझाया जाता है. बच्चों के लिए यह एक्सपीरियंस इसलिए खास रहा होगा क्योंकि जिस चीज को वे अब तक सिर्फ डायग्राम में देखते थे, वही उनके सामने रियल टाइम में दिखाई दे रही थी. लेजर की लाइन देखकर यह समझना आसान हो गया कि रोशनी किस दिशा में जा रही है और किसी चीज से टकराने के बाद उसके साथ क्या होता है.
इसके बाद टीचर ने एक प्लेन मिरर यानी समतल शीशे की मदद ली. उन्होंने लेजर बीम को शीशे की तरफ डाला और बच्चों को दिखाया कि रोशनी सतह से टकराने के बाद वापस दूसरी दिशा में जाती है. यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन है. किताब में इसके साथ एंगल, नॉर्मल और दूसरी कई बातें पढ़ाई जाती हैं. लेकिन जब बच्चे अपनी आंखों के सामने लेजर को मिरर से टकराकर दूसरी दिशा में जाते देखते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट काफी आसान हो जाता है.
रिफ्लेक्शन के बाद बारी आई रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश के अपवर्तन की. इसके लिए टीचर ने ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब और पानी का इस्तेमाल किया. जब रोशनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है और इसकी वजह से उसकी दिशा भी बदल सकती है. प्रिज्म और पानी जैसे आसान सामान की मदद से इस बदलाव को दिखाना बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं रहा होगा. यही इस वीडियो की सबसे खास बात है. टीचर ने किसी महंगे सेटअप या बड़ी लैब की जरूरत के बिना रोजमर्रा में मिलने वाली चीजों से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट तैयार कर दिया, जिसने मुश्किल टॉपिक को काफी आसान बना दिया.
आजकल पढ़ाई में प्रैक्टिकल लर्निंग की बात लगातार बढ़ रही है. इसके पीछे वजह साफ है. जो चीज बच्चा खुद देखकर या करके समझता है, उसे लंबे समय तक याद रखने की संभावना ज्यादा होती है. इस वीडियो में भी यही नजर आया. टीचर निधि गुप्ता ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने बच्चों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यह डेमोंस्ट्रेशन किया. पाउडर की मदद से लेजर बीम का रास्ता दिखाई देने लगा, जिससे बच्चों के लिए रोशनी की मूवमेंट को ट्रेस करना आसान हुआ.
वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोगों ने टीचर के इस अंदाज की तारीफ शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि काश उनके स्कूल के समय भी साइंस इसी तरह समझाई गई होती. कुछ लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बच्चों की साइंस में दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज को सिर्फ AI से रिप्लेस नहीं किया जा सकता. एक अन्य यूजर ने टीचर को 'रियल साइंस टीचर' बताया. किसी ने कहा कि ऐसे छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट ही बच्चों के लिए मुश्किल विषय को आसान बनाते हैं. कई लोगों ने नई पीढ़ी के टीचर्स की भी तारीफ की, जो सिर्फ किताब और बोर्ड तक सीमित रहने के बजाय बच्चों को चीजें करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं.
इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत कोई महंगा गैजेट नहीं, बल्कि पढ़ाने का तरीका है. मिरर, पानी, प्रिज्म और लेजर जैसी चीजों को एक साथ इस्तेमाल करके टीचर ने बच्चों को यह समझाने की कोशिश की कि साइंस सिर्फ किताब के पन्नों में लिखी परिभाषाओं का नाम नहीं है. रोशनी का रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, जब बच्चे इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो फॉर्मूले और डायग्राम के पीछे छिपी कहानी समझ में आने लगती है. शायद यही वजह है कि एक साधारण सा क्लासरूम एक्सपेरिमेंट इंटरनेट पर इतना पसंद किया जा रहा है.
आज जब बच्चों का ध्यान बनाए रखना टीचर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, ऐसे क्रिएटिव तरीके पढ़ाई को थोड़ा मजेदार और ज्यादा यादगार बना सकते हैं. वायरल वीडियो ने एक बार फिर यही दिखाया है कि सही तरीके से समझाया जाए तो साइंस का मुश्किल चैप्टर भी बच्चों को डराने के बजाय उन्हें एक्साइट कर सकता है.