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'मैम, समझ नहीं आ रहा...' तो टीचर ने क्लासरूम में प्रैक्टिक्ल कर समझाया 'रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट', Video हुआ Viral

किताब में बने डायग्राम और बोर्ड पर लिखे फॉर्मूले देखकर कई बार बच्चों को साइंस समझना मुश्किल लगता है. लेकिन जब वही चीज आंखों के सामने होती है, तो मुश्किल चैप्टर भी आसान लगने लगता है. ऐसी ही कोशिश एक टीचर ने की, जिन्होंने लेजर, मिरर, प्रिज्म और पानी की मदद से रोशनी के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्लास में लाइव समझाया. उनका यह तरीका सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 11, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:28 AM IST
'मैम, समझ नहीं आ रहा...' तो टीचर ने क्लासरूम में प्रैक्टिक्ल कर समझाया 'रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट', Video हुआ Viral
Image Credit: Image credit: instagram/@nidhi4046

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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