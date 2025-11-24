Advertisement
13 साल जंगलों में भटकते रहे वैज्ञानिक, आखिर मिला दुनिया का सबसे दुर्लभ फूल; पहली झलक देखते ही भर आई आंखें

इंडोनेशिया के सुमात्रा में वैज्ञानिकों को 13 साल बाद बेहद दुर्लभ रैफ्लेशिया फूल मिला, जिसे कॉर्प्स फ्लावर कहा जाता है. इसकी गंध सड़े मांस जैसी होती है. फूल देखकर वैज्ञानिक भावुक हो गए और इस क्षण को कैमरे में कैद कर लिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:11 PM IST
दुनियाभर में नई-नई खोजें होती रहती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब वैज्ञानिक किसी खोज को देखकर भावुक हो जाएं. हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा जंगलों से एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है. यहां एक फूल खोजी को 13 साल की मेहनत के बाद दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक फूल दिखाई दिया. इस फूल को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और उसने तुरंत इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वैज्ञानिक भी इस खोज को प्रकृति का अनोखा चमत्कार बता रहे हैं.

13 साल बाद मिला दुर्लभ फूल

इंडोनेशिया के सुमात्रा जंगलों में एक फूल खोजी तब भावुक हो गया, जब उसे 13 साल की तलाश के बाद अत्यंत दुर्लभ रैफ्लेशिया हैसेल्टी फूल मिला. यह फूल दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्रजातियों में से एक माना जाता है. वायरल वीडियो में इस विशाल परजीवी फूल को खिलते हुए देखा जा सकता है. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. क्रिस थोरोगुड इस अभियान का हिस्सा थे. उन्होंने बताया कि यह सफर बेहद कठिन था और जब आखिरकार फूल मिला, तो पूरा टीम भावुक हो गई. इस खास पल को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं.

सुमात्रा के जंगलों में हुई कठिन ट्रैकिंग

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार, रैफ्लेशिया हैसेल्टी एक विशाल लाल परजीवी फूल है, जिसे इंसानों से ज्यादा बाघों ने देखा है, क्योंकि यह गहरे जंगलों में पाया जाता है. वैज्ञानिकों की टीम महीनों तक सुमात्रा के घने वर्षावनों में ट्रैकिंग करती रही. वीडियो में टीम के सदस्य और इंडोनेशियाई फ्लावर हंटर सेप्टियन “डेकी” एंड्रीकीथ इस खोज पर घुटनों के बल बैठकर रोते दिखाई देते हैं. उन्होंने बताया कि वह पूरे 13 साल से इस फूल की तलाश में थे और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया. यह फूल सफेद-धब्बेदार पंखुड़ियों के साथ बेहद दुर्लभ माना जाता है.

9 महीने में बनती है कली

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. क्रिस ने बताया कि रैफ्लेशिया की एक कली को विकसित होने में पूरे 9 महीने लग जाते हैं. खास बात यह है कि यह फूल खिलने के बाद सिर्फ कुछ ही दिनों तक जीवित रहता है. यह पूरी तरह परजीवी है और उष्णकटिबंधीय बेल की एक प्रजाति पर निर्भर रहता है. जमीन के ऊपर यह केवल फूल के रूप में दिखता है. इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी बदबू सड़े हुए मांस जैसी होती है, जिस वजह से इसे ‘कॉर्प्स फ्लावर’ यानी लाश का फूल कहा जाता है. बदबू के कारण यह मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

40 से अधिक प्रजातियां

वैज्ञानिकों के मुताबिक, रैफ्लेशिया की 40 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं. इनमें से सुमात्रा का रैफ्लेसिया अर्नोल्डी दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है, जिसका व्यास पूरे तीन फीट तक हो सकता है. हालांकि बदबूदार होने के बावजूद यह वैज्ञानिकों के लिए बेहद अनोखा और रोमांचक है. इसकी दुर्लभता और कठिन खोज इसे और खास बनाती है. इंडोनेशिया में मिला ताजा नमूना इतने सालों बाद दिखाई दिया, जिससे वैज्ञानिक इसे 21वीं सदी की बड़ी खोजों में से एक मान रहे हैं. यह वीडियो देखकर लोग इसकी अनोखी बनावट और विशाल आकार पर हैरान रह गए.

