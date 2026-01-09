Advertisement
trendingNow13068737
Hindi Newsजरा हटकेमिस्र की मिट्टी से निकला 5000 साल पुराना राज; रानी की कब्र खोलते ही वैज्ञानिकों के भी उड़े होश, जानें पूरी कहानी

मिस्र की मिट्टी से निकला 5000 साल पुराना राज; रानी की कब्र खोलते ही वैज्ञानिकों के भी उड़े होश, जानें पूरी कहानी

Egypt Ancient Wine: मिस्र के अबीडोस में रानी मेरेत-नीथ की कब्र से 5000 साल पुरानी शराब की सैंकड़ों जारें मिली हैं. इन जारों से प्राचीन वाइनमेकिंग की तकनीक और समाज में शराब के महत्व का पता चलता है. चहिए जानते हैं पुरी कहानी विस्तार से...

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिस्र की मिट्टी से निकला 5000 साल पुराना राज; रानी की कब्र खोलते ही वैज्ञानिकों के भी उड़े होश, जानें पूरी कहानी

सोचिए… जमीन के नीचे दबी एक कब्र, सील लगी मिट्टी की मटकी और उसके अंदर 5000 साल पुरानी शराब. मिस्र के अबीडोस शहर में हुई एक खोज ने इतिहास को जैसे अचानक जगा दिया हो. वैज्ञानिक जैसे ही रानी मेरेत-नीथ की कब्र तक पहुंचे, वहां से निकली सैकड़ों वाइन जार ने सबको चौंका दिया. ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं, बल्कि उस दौर की शाही जिंदगी, रस्मों और स्वाद की कहानी हैं. यह खोज बताती है कि हजारों साल पहले भी इंसान सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि परंपरा और भावनाओं के साथ जीता था.

fallback

रानी मेरेत-नीथ की कब्र से निकला 5000 साल पुराना खजाना

Add Zee News as a Preferred Source

मिस्र के ऐतिहासिक शहर अबीडोस में पुरातत्वविदों को रानी मेरेत-नीथ की कब्र से सैकड़ों वाइन जार मिले हैं. ये जार लगभग 3000 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई जार आज भी पूरी तरह सील हैं और उनके अंदर अंगूर के बीज तक सुरक्षित मिले हैं. माना जा रहा है कि यह शराब शाही भोज या अंतिम संस्कार की रस्मों में इस्तेमाल की जाती थी. रानी मेरेत-नीथ अपने समय की शक्तिशाली महिला शासक थीं और यह खोज उनके रुतबे और जीवनशैली की झलक देती है.

प्राचीन वाइन से मिलेंगे विज्ञान और समाज के नए सुराग

इस खुदाई का नेतृत्व वियना विश्वविद्यालय की पुरातत्वविद क्रिस्टियाना कोहलर कर रही हैं. वैज्ञानिक अब इन जारों की केमिकल जांच करेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि उस दौर में वाइन कैसे बनाई जाती थी. किस किस्म के अंगूर इस्तेमाल होते थे, फर्मेंटेशन की तकनीक क्या थी और क्या उसमें खुशबू या औषधीय तत्व मिलाए जाते थे इन सब पर शोध होगा. इससे यह भी समझ आएगा कि वाइन सिर्फ पेय नहीं, बल्कि समाज और धार्मिक परंपराओं का अहम हिस्सा थी.

fallback

क्यों खास है यह खोज

रॉयल कब्र में वाइन जार मिलना साबित करता है कि शराब का महत्व जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा था. यह खोज उस दौर की तकनीकी समझ और व्यापारिक संबंधों की भी कहानी कहती है. मिट्टी के बर्तनों को सील करना, वाइन को सुरक्षित रखना और लंबी अवधि तक सहेजना—यह सब प्राचीन मिस्रवासियों की उन्नत समझ दिखाता है. वैज्ञानिकों के लिए यह खोज खजाने से कम नहीं, क्योंकि इससे वाइन के इतिहास के साथ-साथ कुछ भूली-बिसरी प्राकृतिक तकनीकें भी फिर सामने आ सकती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Egypt Ancient Wine

Trending news

I PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
Tamil Nadu Elections
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
jammu kashmir weather
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
Mamata Banerjee
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR