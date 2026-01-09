मिस्र की मिट्टी से निकला 5000 साल पुराना राज; रानी की कब्र खोलते ही वैज्ञानिकों के भी उड़े होश, जानें पूरी कहानी

सोचिए… जमीन के नीचे दबी एक कब्र, सील लगी मिट्टी की मटकी और उसके अंदर 5000 साल पुरानी शराब. मिस्र के अबीडोस शहर में हुई एक खोज ने इतिहास को जैसे अचानक जगा दिया हो. वैज्ञानिक जैसे ही रानी मेरेत-नीथ की कब्र तक पहुंचे, वहां से निकली सैकड़ों वाइन जार ने सबको चौंका दिया. ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं, बल्कि उस दौर की शाही जिंदगी, रस्मों और स्वाद की कहानी हैं. यह खोज बताती है कि हजारों साल पहले भी इंसान सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि परंपरा और भावनाओं के साथ जीता था.

रानी मेरेत-नीथ की कब्र से निकला 5000 साल पुराना खजाना

मिस्र के ऐतिहासिक शहर अबीडोस में पुरातत्वविदों को रानी मेरेत-नीथ की कब्र से सैकड़ों वाइन जार मिले हैं. ये जार लगभग 3000 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई जार आज भी पूरी तरह सील हैं और उनके अंदर अंगूर के बीज तक सुरक्षित मिले हैं. माना जा रहा है कि यह शराब शाही भोज या अंतिम संस्कार की रस्मों में इस्तेमाल की जाती थी. रानी मेरेत-नीथ अपने समय की शक्तिशाली महिला शासक थीं और यह खोज उनके रुतबे और जीवनशैली की झलक देती है.

प्राचीन वाइन से मिलेंगे विज्ञान और समाज के नए सुराग

इस खुदाई का नेतृत्व वियना विश्वविद्यालय की पुरातत्वविद क्रिस्टियाना कोहलर कर रही हैं. वैज्ञानिक अब इन जारों की केमिकल जांच करेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि उस दौर में वाइन कैसे बनाई जाती थी. किस किस्म के अंगूर इस्तेमाल होते थे, फर्मेंटेशन की तकनीक क्या थी और क्या उसमें खुशबू या औषधीय तत्व मिलाए जाते थे इन सब पर शोध होगा. इससे यह भी समझ आएगा कि वाइन सिर्फ पेय नहीं, बल्कि समाज और धार्मिक परंपराओं का अहम हिस्सा थी.

क्यों खास है यह खोज

रॉयल कब्र में वाइन जार मिलना साबित करता है कि शराब का महत्व जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा था. यह खोज उस दौर की तकनीकी समझ और व्यापारिक संबंधों की भी कहानी कहती है. मिट्टी के बर्तनों को सील करना, वाइन को सुरक्षित रखना और लंबी अवधि तक सहेजना—यह सब प्राचीन मिस्रवासियों की उन्नत समझ दिखाता है. वैज्ञानिकों के लिए यह खोज खजाने से कम नहीं, क्योंकि इससे वाइन के इतिहास के साथ-साथ कुछ भूली-बिसरी प्राकृतिक तकनीकें भी फिर सामने आ सकती हैं.