Hindi Newsजरा हटकेवैज्ञानिकों ने खोजी 16 करोड़ साल पुरानी अनोखी छिपकली, जिसने बदल दिया जीव विज्ञान का इतिहास

वैज्ञानिकों ने खोजी 16 करोड़ साल पुरानी अनोखी छिपकली, जिसने बदल दिया जीव विज्ञान का इतिहास

स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई में वैज्ञानिकों को 16.7 करोड़ साल पुरानी ब्रुग्नाथैर एल्गोलेंसिस छिपकली का जीवाश्म मिला. इसमें सांप जैसे दांत और छिपकली जैसा शरीर है, जिसने सांप-छिपकली के विकासक्रम को लेकर वैज्ञानिकों की पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:48 PM IST
वैज्ञानिकों ने खोजी 16 करोड़ साल पुरानी अनोखी छिपकली, जिसने बदल दिया जीव विज्ञान का इतिहास

कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की, जिसका चेहरा और जहरीले दांत तो किसी खूंखार सांप जैसे हैं, लेकिन शरीर और चाल-ढाल बिल्कुल एक आम छिपकली जैसी... सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का 'हाइब्रिड' जीव लग सकता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह हकीकत बनकर सामने आया है. स्कॉटलैंड के 'आइल ऑफ स्काई' द्वीप पर वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा जैकपॉट लगा है, जिसने जीव विज्ञान की पुरानी किताबों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. करीब 16.7 करोड़ साल पुराना यह जीवाश्म न केवल प्राचीन है, बल्कि सांपों और छिपकलियों के बीच के उस 'लापता लिंक' की ओर इशारा करता है, जिसे ढूंढने में शोधकर्ता दशकों से लगे थे. आइए जानते हैं इस अद्भुत खोज की पूरी रोमांचक कहानी.

कहां मिला यह अनोखा जीव? 

वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी जीव का नाम ब्रुग्नाथैर एल्गोलेंसिस रखा है, जिसका मतलब है “एल्गोल का नकली सांप”. यह नाम स्कॉटलैंड की प्राचीन गेलिक भाषा से लिया गया है. इस जीव का जीवाश्म 2016 में स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई द्वीप पर मिला था. खास बात यह रही कि यह जीवाश्म काफी अच्छी हालत में सुरक्षित था. गुफानुमा चट्टानों में दबे रहने की वजह से इसकी हड्डियां करोड़ों साल बाद भी पहचानी जा सकीं. वैज्ञानिकों के अनुसार, इतनी पुरानी और पूरी संरचना वाला जीवाश्म मिलना बेहद दुर्लभ माना जाता है.

आधा सांप, आधी छिपकली जैसी बनावट 

ब्रुग्नाथैर एल्गोलेंसिस लगभग 16 इंच लंबा था और जुरासिक काल यानी करीब 16.7 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था. इसकी सबसे चौंकाने वाली बात इसका सिर और दांत थे, जो सांप की तरह तेज और मुड़े हुए थे. लेकिन शरीर छोटा और चारों पैर पूरी तरह विकसित थे, जैसे किसी सामान्य छिपकली में होते हैं. यही अनोखा मेल वैज्ञानिकों को चौंका रहा है. इससे पहले मिले अधूरे जीवाश्मों में हड्डियां अलग-अलग जानवरों की लग रही थीं, लेकिन अब साफ हो गया है कि वे सभी इसी एक प्रजाति के हिस्से थे.

क्यों खास है यह खोज? 

यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है और जीव विज्ञान के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि सांप धीरे-धीरे अपने पैर खोकर विकसित हुए. लेकिन इस नए जीव ने उस धारणा को चुनौती दी है. यह स्क्वामाटा समूह का हिस्सा था, जिसमें सभी सांप और छिपकलियां शामिल हैं. खास बात यह है कि यह परवीरैप्टोरिडे समूह का पहला पूरा जीवाश्म है. इससे संकेत मिलता है कि सांपों जैसी विशेषताएं विकास के दौरान अलग-अलग समय में भी विकसित हो सकती थीं, जिसे समानांतर विकास कहा जाता है.

कैसा था इसका जीवन और शिकार?

वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने समय में ब्रुग्नाथैर एक सक्रिय शिकारी था. यह छोटे जीवों जैसे शुरुआती स्तनधारियों, अन्य छिपकलियों और संभवतः छोटे डायनासोर के बच्चों का शिकार करता था. इसके सांप जैसे जबड़े और तेज दांत शिकार को पकड़ने में बेहद कारगर थे. हालांकि शरीर छिपकली जैसा था, लेकिन शिकार की तकनीक काफी उन्नत मानी जा रही है. इस खोज से यह भी पता चलता है कि जुरासिक काल में छोटे शिकारी जीवों की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा विविध और जटिल थी.

क्या यह सांपों का पूर्वज था? 

वैज्ञानिकों में अभी इस बात पर बहस जारी है कि क्या ब्रुग्नाथैर एल्गोलेंसिस सांपों का सीधा पूर्वज था. एक मत के अनुसार यह सांपों का दूर का रिश्तेदार हो सकता है, जबकि दूसरा मत कहता है कि यह “स्टेम-स्क्वामेट” था, जिसने स्वतंत्र रूप से सांप जैसी खूबियां विकसित कीं. यदि दूसरा सिद्धांत सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि प्रकृति में एक जैसी बनावट अलग-अलग समय पर कई बार विकसित हो सकती है. कुल मिलाकर यह खोज बताती है कि जीवों का विकास सीधा नहीं, बल्कि बेहद जटिल और रहस्यमय प्रक्रिया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

ScientistsDinosaursJurassic periodFossillizardScotlandSnakespaleontology

