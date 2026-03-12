अमेरिका में मिला 200000000 साल पुराना रहस्यमयी जीव, वैज्ञानिक समझ बैठे थे डायनासोर, सच सामने आया तो...

Advertisement
अमेरिका के एरिजोना में वैज्ञानिकों को 20 करोड़ साल पुरानी एक अनोखी सरीसृप प्रजाति का जीवाश्म मिला है. कुत्ते जितने आकार का यह जीव बड़ा होने पर दो पैरों पर चल सकता था. इसकी बनावट और विकास से वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवों के बारे में नई जानकारी मिली है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 12, 2026, 04:21 PM IST
धरती का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और अक्सर नई खोजें हमें चौंका देती हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमेरिका में एक ऐसी प्राचीन सरीसृप प्रजाति का पता लगाया है, जो करीब 20 करोड़ साल पहले (लेट ट्रायसिक काल) अस्तित्व में थी. यह खोज इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इस जीव की शारीरिक बनावट और चलने का तरीका बेहद अनोखा था. शोधकर्ताओं के अनुसार यह जीव अपने जीवन के शुरुआती समय में चार पैरों पर चलता था, लेकिन बड़ा होने पर दो पैरों पर चलने की क्षमता विकसित कर लेता था. इस प्रजाति के जीवाश्म मिलने से वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवों के विकास, उनके शरीर की संरचना और उनके जीवन के तरीके के बारे में नई जानकारी हासिल हुई है.

कहां मिला यह प्राचीन जीवाश्म?

रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्राचीन जीव के जीवाश्म अमेरिका के एरिजोना राज्य के प्रसिद्ध पेट्रिफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में मिले हैं. यह इलाका दुनिया भर में जीवाश्मों और पत्थर बने पेड़ों के बड़े भंडार के लिए जाना जाता है. इस खोज की जानकारी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और सिएटल के बर्क म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड कल्चर के वैज्ञानिकों ने साझा की है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जीव शुवोसॉरिड नाम के सरीसृप समूह से संबंधित था, जो लेट ट्रायसिक काल में पृथ्वी पर रहते थे. इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने प्राचीन जीवों के विकास का एक नया अध्याय खोल दिया है.

क्या कुत्ते जितना था इस जीव का आकार?

वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम Sonselasuchus cedrus रखा है. शोधकर्ताओं के मुताबिक यह जीव आकार में एक छोटे पालतू कुत्ते यानी पूडल जितना था और इसकी ऊंचाई लगभग 25 इंच थी. विशेषज्ञों का मानना है कि अपने जीवन के शुरुआती चरण में यह चार पैरों पर चलता था. लेकिन जैसे-जैसे इसकी उम्र बढ़ती थी, इसके पिछले पैर लंबे और मजबूत होते जाते थे. इसके बाद यह दो पैरों पर चलने लगता था. यह बदलाव वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन जीव समय के साथ अपने शरीर और चलने के तरीके को कैसे विकसित करते थे.

क्या 950 जीवाश्मों से मिला विकास का सुराग?

वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक इस प्रजाति के करीब 950 जीवाश्म खोजे जा चुके हैं. इन जीवाश्मों के अध्ययन से यह पता चला कि इस जीव का शरीर उम्र के साथ कैसे बदलता था. कम उम्र में इसके आगे और पीछे के पैर लगभग समान आकार के होते थे. लेकिन जैसे-जैसे यह बड़ा होता था, इसके पिछले पैर लंबे और मजबूत हो जाते थे. यही बदलाव इसे दो पैरों पर चलने में सक्षम बनाता था. इस तरह के जीवाश्म वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन जीवों का विकास किस तरह हुआ और उन्होंने अपने वातावरण के अनुसार खुद को कैसे ढाला.

क्या इसकी बनावट डायनासोर जैसी थी?

वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्राचीन जीव के शरीर में कुछ बेहद खास विशेषताएं थीं. इसके मुंह में दांत नहीं थे बल्कि चोंच जैसी बनावट थी. इसके अलावा इसकी आंखों के सॉकेट बड़े थे और इसकी हड्डियां अंदर से खोखली थीं. इन विशेषताओं की वजह से इसकी बनावट कुछ हद तक उस समय के कुछ डायनासोर से मिलती-जुलती दिखाई देती है. हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि यह समानता जरूरी नहीं कि दोनों एक ही प्रजाति से जुड़े हों. कई बार अलग-अलग प्रजातियां एक जैसे वातावरण में रहते हुए समय के साथ समान शारीरिक विशेषताएं विकसित कर लेती हैं. यही कारण है कि यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

200 million year old reptileArizona fossil discoverySonselasuchus cedrusTriassic reptile discoverydinosaur-like ancient reptile

