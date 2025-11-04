धरती पर पहली बार मिला डेथ बॉल वाला पौधा! गलती से भी करीब मत जाना, वरना मौत 'पक्की'

Death-Ball Sponge: वैज्ञानिकों की एक टीम ने धरती के सबसे दूरस्थ इलाकों में से एक दक्षिणी महासागर की गहराइयों में 30 ऐसी नई समुद्री प्रजातियां खोजी हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था. यह खोज ज्वालामुखीय क्षेत्रों, साउथ सैंडविच ट्रेंच और मॉन्टागु व सॉन्डर्स द्वीपों के समुद्री तल पर की गई. इन सबमें सबसे अनोखी खोज रही “डेथ-बॉल स्पंज” एक मांसाहारी स्पंज जिसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया.

क्या है ‘डेथ-बॉल’ स्पंज की रहस्यमयी कहानी?

वैज्ञानिकों ने बताया कि यह “डेथ-बॉल” स्पंज गोलाकार आकार का है और इसकी सतह पर छोटे-छोटे कांटे जैसे हुक हैं, जो इसके शिकार को फंसाकर खत्म कर देते हैं. सामान्य स्पंज जहां शांत स्वभाव के फिल्टर-फीडर होते हैं, वहीं यह खतरनाक शिकारी समुद्र की गहराई का राक्षस साबित हो रहा है. यह खोज बताती है कि समुद्र की तलहटी में जीवन की कितनी अद्भुत विविधता छिपी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बहूरानी ऑपरेशन थियेटर में कर रही थी ऑपरेशन, ससुर ने आकर किया ऐसा काम! देखने वाले रह गए चौकन्ने

‘ज़ॉम्बी वर्म्स’ क्या करते हैं समुद्र की हड्डियों में?

खोज के दौरान वैज्ञानिकों को ‘जॉम्बी वर्म्स’ भी मिले, ऐसी प्रजाति जिनके पास न तो मुंह है और न ही पेट. ये जीव व्हेल जैसी बड़ी मछलियों की हड्डियों में मौजूद वसा को विशेष बैक्टीरिया की मदद से तोड़कर खाते हैं. यह दिखाता है कि समुद्र के नीचे जीवन के तरीके धरती के किसी भी हिस्से से कितने अलग हैं.

कितनी कम जानी जाती है दक्षिणी महासागर की जैव विविधता?

ओशन सेंसस की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. मिशेल टेलर के अनुसार, “हमने अब तक इस अभियान से एकत्र किए गए नमूनों का केवल 30% ही जांचा है. इसके बावजूद 30 नई प्रजातियों की पुष्टि होना बताता है कि समुद्र में अभी भी कितनी अनदेखी जैव विविधता छिपी है.” उन्होंने बताया कि अब वैज्ञानिक एक दशक का काम कुछ महीनों में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खोज को तेज़ किया जा सके.

यह भी पढ़ें: ​छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

कहां और कैसे हुआ यह रोमांचक अभियान?

श्मिट ओशन इंस्टीट्यूट के रिसर्च वेसल पर सवार वैज्ञानिकों ने साउथ सैंडविच द्वीप समूह के आस-पास ज्वालामुखीय कैल्डेरा और समुद्री तल का सर्वे किया. इस मिशन में लगभग 2,000 नमूने और हजारों तस्वीरें व वीडियो जुटाए गए. सबसे रोमांचक खोजों में शामिल थे 700 मीटर की गहराई पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, रंग-बिरंगे कोरल गार्डन, समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट के सबूत और पहली बार एक युवा कोलॉसल स्क्विड का फुटेज.