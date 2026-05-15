क्या आदिमानव भी करते थे सर्जरी? यहां की गुफा से मिला 60000 पुराना निएंडरथल काल का चौंकाने वाला सच

Neanderthal Dentistry: इतिहास की किताबों में अक्सर निएंडरथल को सिर्फ शिकार करने वाले आदिमानव के रूप में दिखाया गया है. लेकिन नई खोज ने इस सोच को बदल दिया है. वे न केवल कला प्रेमी थे बल्कि एक-दूसरे की बीमारियों का इलाज करना भी जानते थे. साइबेरिया में मिला एक दांत इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि वे चिकित्सा के क्षेत्र में भी माहिर थे. वैज्ञानिकों ने जब 60,000 साल पुराने एक दांत की जांच की, तो उसमें एक खास तरह का छेद मिला. यह कोई प्राकृतिक सड़न नहीं थी. सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चला कि किसी नुकीले पत्थर के औजार से दांत के संक्रमित हिस्से को घिसकर निकाला गया था. यह बिल्कुल आज के 'रूट कैनाल' जैसा ही था.

अभी तक माना जाता था कि आधुनिक इंसानों ने करीब 10-15 हजार साल पहले दांतों का इलाज शुरू किया था. लेकिन निएंडरथल ने यह कारनामा 60,000 साल पहले ही कर दिखाया था. यानी वे हमसे 40,000 साल पहले ही डेंटिस्ट्री सीख चुके थे. उनके पास न केवल औजारों की समझ थी, बल्कि उन्हें मानव शरीर और दर्द के उपचार का भी गहरा ज्ञान था.

क्या निएंडरथल थे दुनिया के पहले डॉक्टर?

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जब हम निएंडरथल के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक शिकारी और गुफाओं में रहने वाले आदिमानव की तस्वीर आती है. लेकिन साइबेरिया की 'चाग्यर्स्काया गुफा' (Chagyrskaya Cave) से मिली एक नई खोज ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक निएंडरथल का करीब 60,000 साल पुराना दांत मिला है, जिसमें साफ तौर पर 'ड्रिलिंग' या छेद किए जाने के निशान मिले हैं.

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साइबेरियाई गुफा का रहस्यमयी दांत

नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट्स के अनुसार, रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर्स ने एक वयस्क निएंडरथल के निचले दाढ़ के दांत का माइक्रोस्कोप के नीचे विश्लेषण किया. उन्हें दांत के अंदर एक गहरा और असामान्य छेद मिला जो पल्प चैंबर (दांत की नस) तक जा रहा था. शुरुआत में यह एक सामान्य सड़न जैसा लग रहा था, लेकिन बारीकी से देखने पर उस पर बारीक खरोंचें मिलीं. ये खरोंचें वैसी ही थीं जैसी किसी नुकीले औजार को घुमाकर ड्रिल करने से बनती हैं.

पाषाण युग का 'रूट कैनाल' ट्रीटमेंट

वैज्ञानिकों का मानना है कि वह निएंडरथल दांत के भयंकर दर्द और संक्रमण से जूझ रहा था. इस दर्द से राहत दिलाने के लिए उसके कबीले के ही किसी सदस्य ने एक पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया होगा. उस व्यक्ति ने दांत की सड़न को हटाकर दबाव कम करने के लिए ड्रिलिंग की होगी. इसे आज के समय का 'रूट कैनाल' जैसा ही माना जा सकता है. रिसर्चर्स ने आधुनिक दांतों पर पत्थर के औजारों से प्रयोग भी किया और पाया कि एक कुशल व्यक्ति एक घंटे से भी कम समय में इनेमल में छेद कर सकता है.

ऐसी सर्जरी करने के लिए न केवल सही औजार की जरूरत थी, बल्कि दर्द की पहचान करने और इलाज ढूंढने की समझ भी जरूरी थी. साथ ही, यह उस समय के आपसी भरोसे को भी दिखाता है. बिना किसी एनेस्थीसिया (बेहोश करने की दवा) के दांत में छेद करवाना बहुत दर्दनाक होता है. इसके लिए मरीज का शांत रहना और डॉक्टर पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, जो उस समय की विकसित सामाजिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है. यह खोज एंथ्रोपोलॉजी (मानव विज्ञान) में एक मील का पत्थर है. इसने निएंडरथल को केवल 'जंगली जीव' की श्रेणी से निकालकर बुद्धिमान उपचारक की श्रेणी में खड़ा कर दिया है.