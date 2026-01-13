दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

Poisoned Arrows Found In South Africa: दक्षिण अफ्रीका में हुई एक हैरान करने वाली खोज ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. रिसर्चर्स को ऐसे तीरों के अवशेष मिले हैं, जिनकी उम्र करीब 60 हजार साल बताई जा रही है. ये तीर साधारण नहीं थे, बल्कि इनमें जहर लगाया गया था. यह खोज बताती है कि प्रागैतिहासिक काल में भी इंसान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से शिकार करता था.

ये जहरीले तीर आखिर मिले कहां से?

ये क्वार्ट्ज से बने तीर दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू-नटाल इलाके में स्थित उमहलाथुजाना रॉक शेल्टर (Umhlatuzana Rock Shelter) से मिले हैं. इस शोध को स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया और साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित किया गया. इससे पहले इतनी पुरानी जहरीली शिकार तकनीक का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था.

जहर तुरंत नहीं मारता था तो इसका फायदा क्या?

रिसर्चर्स के मुताबिक, इन तीरों पर लगाया गया जहर शिकार को तुरंत नहीं मारता था, बल्कि धीरे-धीरे उसे कमजोर करता था. इससे जानवर की गति कम हो जाती थी और शिकारी उसे आसानी से पकड़ सकता था. इसका मतलब यह है कि उस दौर के इंसान भविष्य के परिणामों को सोचकर रणनीति बनाते थे. अब तक वैज्ञानिकों को जहरीले तीरों के सबसे पुराने सबूत मिड-होलोसीन काल के मिले थे, जिनकी उम्र करीब 4 हजार से 8 हजार साल मानी जाती थी. ये खोज मिस्र और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी थीं. लेकिन 60 हजार साल पुराने तीरों की खोज ने इस पूरी टाइमलाइन को बदल दिया है.

किस पौधे से बनाया जाता था ये खतरनाक जहर?

शोध में सामने आया कि तीरों पर लगाया गया जहर Boophone disticha नाम के स्थानीय पौधे के बल्ब से निकाला गया था. यह पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और बेहद जहरीला होता है. वैज्ञानिकों के अनुसार यही ज़हर बाद के ऐतिहासिक काल के तीरों पर भी पाया गया है. रिसर्चर्स ने बताया कि Boophone disticha का जहर चूहों को 20 से 30 मिनट में मार सकता है. इंसानों में यह जहर मतली, आंखों की रोशनी में दिक्कत और मांसपेशियों की कमजोरी पैदा कर सकता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन इंसान जहर की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था.

इस खोज को वैज्ञानिक क्यों मान रहे हैं बेहद अहम?

स्टडी के लीड राइटर और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन इसाकसन का कहना है कि यह खोज बताती है कि उस समय के इंसानों में कारण और परिणाम को समझने की गहरी क्षमता थी. उन्हें पता था कि ज़हर का असर घंटों बाद होगा, फिर भी वे उसी हिसाब से शिकार की योजना बनाते थे. यह खोज साबित करती है कि प्राचीन मानव का दिमाग, संस्कृति और शिकार तकनीक हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा उन्नत थी.