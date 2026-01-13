Advertisement
trendingNow13072548
Hindi Newsजरा हटकेदक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

Scientists Discover: दक्षिण अफ्रीका में हुई एक हैरान करने वाली खोज ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. रिसर्चर्स को ऐसे तीरों के अवशेष मिले हैं, जिनकी उम्र करीब 60 हजार साल बताई जा रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

Poisoned Arrows Found In South Africa: दक्षिण अफ्रीका में हुई एक हैरान करने वाली खोज ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. रिसर्चर्स को ऐसे तीरों के अवशेष मिले हैं, जिनकी उम्र करीब 60 हजार साल बताई जा रही है. ये तीर साधारण नहीं थे, बल्कि इनमें जहर लगाया गया था. यह खोज बताती है कि प्रागैतिहासिक काल में भी इंसान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से शिकार करता था.

ये जहरीले तीर आखिर मिले कहां से?

ये क्वार्ट्ज से बने तीर दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू-नटाल इलाके में स्थित उमहलाथुजाना रॉक शेल्टर (Umhlatuzana Rock Shelter) से मिले हैं. इस शोध को स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया और साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित किया गया. इससे पहले इतनी पुरानी जहरीली शिकार तकनीक का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

जहर तुरंत नहीं मारता था तो इसका फायदा क्या?

रिसर्चर्स के मुताबिक, इन तीरों पर लगाया गया जहर शिकार को तुरंत नहीं मारता था, बल्कि धीरे-धीरे उसे कमजोर करता था. इससे जानवर की गति कम हो जाती थी और शिकारी उसे आसानी से पकड़ सकता था. इसका मतलब यह है कि उस दौर के इंसान भविष्य के परिणामों को सोचकर रणनीति बनाते थे. अब तक वैज्ञानिकों को जहरीले तीरों के सबसे पुराने सबूत मिड-होलोसीन काल के मिले थे, जिनकी उम्र करीब 4 हजार से 8 हजार साल मानी जाती थी. ये खोज मिस्र और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी थीं. लेकिन 60 हजार साल पुराने तीरों की खोज ने इस पूरी टाइमलाइन को बदल दिया है.

fallback

 

किस पौधे से बनाया जाता था ये खतरनाक जहर?

शोध में सामने आया कि तीरों पर लगाया गया जहर Boophone disticha नाम के स्थानीय पौधे के बल्ब से निकाला गया था. यह पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और बेहद जहरीला होता है. वैज्ञानिकों के अनुसार यही ज़हर बाद के ऐतिहासिक काल के तीरों पर भी पाया गया है. रिसर्चर्स ने बताया कि Boophone disticha का जहर चूहों को 20 से 30 मिनट में मार सकता है. इंसानों में यह जहर मतली, आंखों की रोशनी में दिक्कत और मांसपेशियों की कमजोरी पैदा कर सकता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन इंसान जहर की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था.

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

इस खोज को वैज्ञानिक क्यों मान रहे हैं बेहद अहम?

स्टडी के लीड राइटर और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन इसाकसन का कहना है कि यह खोज बताती है कि उस समय के इंसानों में कारण और परिणाम को समझने की गहरी क्षमता थी. उन्हें पता था कि ज़हर का असर घंटों बाद होगा, फिर भी वे उसी हिसाब से शिकार की योजना बनाते थे. यह खोज साबित करती है कि प्राचीन मानव का दिमाग, संस्कृति और शिकार तकनीक हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा उन्नत थी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

ScientistPoisoned Arrowssouth africaviral

Trending news

'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें! एक गलती पर बैंक खाते से सीधे जुर्माना काट लेगी सरकार
Telangana NEWS
गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें! एक गलती पर बैंक खाते से सीधे जुर्माना काट लेगी सरकार
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
DNA
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
Asaduddin Owaisi
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब