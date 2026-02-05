धरती का पहला GPS! 9,70,00,000 साल पुराने टेक्निक का सच आया सामने, वैज्ञानिकों को मिले सबूत

Earth Magnetic Field: वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने धरती के इतिहास में अब तक का सबसे पुराना नेविगेशन सिस्टम खोज लिया है. यह सिस्टम करीब 97 मिलियन यानी 9.7 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है. यह खोज समुद्र की तलहटी में मौजूद माइक्रोस्कोपिक चुंबकीय जीवाश्मों से हुई है. ये जीवाश्म आधुनिक पक्षियों और मछलियों से भी लाखों साल पुराने हैं और संकेत देते हैं कि प्राचीन जीव धरती के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से रास्ता पहचान सकते थे.

ये रहस्यमयी जीवाश्म आखिर हैं क्या?

ये जीवाश्म आकार में बैक्टीरिया जितने छोटे हैं, लेकिन इनका महत्व बेहद बड़ा है. इनकी आकृतियां भाले, सुई, गोली और स्पिंडल जैसी दिखती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्राकृतिक चट्टानों से नहीं बल्कि किसी जीव के शरीर से बने हुए हैं. हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन्हें बनाने वाला जीव कौन था, जिसने इस खोज को और रहस्यमयी बना दिया है.

नई रिसर्च के अनुसार, ये सूक्ष्म संरचनाएं किसी इंटरनल GPS की तरह काम करती थीं. ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकती थीं और उसी के आधार पर जीवों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती थीं. आज के समय में भी कई पक्षी, मछलियां और कीड़े इसी तरह से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, लेकिन अब तक इसके सीधे सबूत नहीं थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

वैज्ञानिकों ने इसका पता कैसे लगाया?

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज सेंटर के वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों की पहली बार 3D इमेजिंग की. इसमें पता चला कि इनके अंदर चुंबकीय संरचना ऐसी है जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और ताकत दोनों को पहचान सकती है. यही खासियत इन्हें नेविगेशन के लिए परफेक्ट बनाती है. मैग्नेटोरेसेप्शन वह क्षमता है जिससे जीव धरती के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर पाते हैं. आज पक्षी, मछलियां और कीड़े हजारों किलोमीटर इसी क्षमता से तय करते हैं. यह खोज अब तक का सबसे पुराना सबूत है कि यह क्षमता करोड़ों साल पहले भी मौजूद थी.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

कौन सा जीव इसका इस्तेमाल करता होगा?

वैज्ञानिकों ने पाया कि इन जीवाश्मों के अंदर चुंबकीय कण एक बवंडर जैसे पैटर्न में घूमते हैं. यह डिजाइन धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बेहद छोटे बदलावों को भी पकड़ सकता है. इससे जीव को अक्षांश और देशांतर दोनों का अंदाजा मिल सकता था, यानी एक पूरा नेविगेशन मैप. रिसर्चर्स का मानना है कि यह कोई समुद्री प्रवासी जीव रहा होगा. एक संभावना ईल यानी बाम मछली की भी है, जो आज भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है. हालांकि अभी तक उस जीव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन यह खोज बताती है कि नेविगेशन की शुरुआत बैक्टीरिया से होते हुए GPS जैसे सिस्टम तक कैसे पहुंची.