भूल जाओ स्पाइडरमैन! साइंटिस्ट ने खोजा दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला, जिसमें है 100000 से ज्यादा खौफनाक जीव

रोमानिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसे देखकर हर इंसान सिहर उठेगा दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल! इस गुफा में 1 लाख से ज़्यादा मकड़ियां एक साथ रहती हैं और सबसे हैरानी की बात ये है कि वे आपस में लड़ती भी नहीं.

 

Nov 07, 2025, 10:33 AM IST
भूल जाओ स्पाइडरमैन! साइंटिस्ट ने खोजा दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला, जिसमें है 100000 से ज्यादा खौफनाक जीव

World’s Biggest Spider Web: रोमानिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने हर मकड़ी-भयग्रस्त इंसान की नींद उड़ा दी है. उन्होंने “Subterranean Biology” नामक जर्नल में दुनिया के सबसे बड़े मकड़ी के जाल की खोज की रिपोर्ट प्रकाशित की. इस खोज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है क्योंकि जाल इतना विशाल और घना है कि देखकर यकीन करना मुश्किल है.

इस जाल में कितनी मकड़ियां रहती हैं?

वैज्ञानिकों के अनुसार इस जाल में करीब 1,11,000 मकड़ियां रहती हैं. ये दो अलग-अलग प्रजातियों की हैं फनल वीवर और शीट वीवर. यह जाल सल्फर से भरी एक अंधेरी गुफा की दीवारों पर फैला हुआ है, जो ग्रीस और अल्बानिया की सीमा पर स्थित है. गुफा के भीतर रोशनी कभी नहीं पहुंचती, फिर भी मकड़ियों ने यहां अपनी एक रेशमी नगरी बसा ली है.

कैसा दिखता है यह विशाल जाल?

वैज्ञानिकों ने 20 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक रिसर्चर जाल को हल्के से छूते हैं. जैसे ही वे उसे छूते हैं, पूरी दीवार पर हलचल फैल जाती है और जाल की मोटाई व चौड़ाई स्पष्ट दिखाई देती है. ऐसा लग रहा था मानो किसी ने गुफा के भीतर एक सफेद कपड़े की चादर लटका दी हो. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये दोनों प्रजातियां आम तौर पर अकेले रहती हैं और एक-दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन इस गुफा में वे शांति से एक साथ रह रही हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया. शायद गुफा के विशेष वातावरण ने उन्हें सहयोगी बना दिया हो.

 

 

वैज्ञानिकों ने इस अनुभव को कैसे बताया?

मुख्य लेखक और ट्रांसिल्वेनिया की सापिएंटिया हंगेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस्तवान उराक ने कहा, “जब मैंने यह जाल देखा, तो मेरे अंदर प्रशंसा, सम्मान और कृतज्ञता जैसी भावनाएं उमड़ आईं. इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है.” वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा मकड़ी का जाल हो सकता है. हजारों फनल जाल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, मानो किसी ने गुफा के भीतर एक रेशमी टेंट सिटी बसा दी हो. इस खोज ने जीव विज्ञान की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

