जरा हटके

70 मिलियन साल से नींद में था यह डायनासोर बेबी, जब वैज्ञानिकों ने देखा तो लगा जैसे अभी फूटने वाला है अंडा!

Dinosaur Egg: चीन में 7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण अंडे के अंदर बिल्कुल सही स्थिति में मिला. बेबी यिंगलियांग नाम के इस जीवाश्म ने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है क्योंकि यह पक्षियों के विकास का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:59 AM IST
Baby Yingliang Dinosaur: दक्षिण चीन के एक गोदाम में रखी एक पुरानी पत्थर की स्लैब सालों तक धूल में ढकी रही. जब वैज्ञानिकों ने उसे साफ किया तो सामने आया एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर सबकी सांसें थम गईं. उस स्लैब के अंदर एक डायनासोर का भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित था जैसे कोई बच्चा सो रहा हो और बस निकलने ही वाला हो. सवाल उठा कि क्या वाकई डायनासोर और पक्षियों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था?

कैसा दिखता है यह डायनासोर बेबी और क्यों है इतना खास?

इस अंडे में ओविरैप्टरोसॉर नाम की प्रजाति का बच्चा है, जिसे वैज्ञानिकों ने बेबी यिंगलियांग कहा. साल 2021 में नेशनल जियोग्राफिक और बीबीसी की आई एक रिपोर्ट के अनुसार, इसका शरीर सिर के नीचे मुड़ा हुआ है, रीढ़ गोल और पैर सटे हुए बिल्कुल वैसे जैसे आज के चूजे अंडे से निकलने से पहले पोज लेते हैं. क्या यह साबित करता है कि पक्षी असल में डायनासोर के ही वंशज हैं?

कैसे मिला यह दुर्लभ जीवाश्म?

यह पत्थर का ब्लॉक चीन के गानझोउ इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट से मिला था. उसे वर्षों तक म्यूजियम में रख दिया गया, जब तक एक टीम ने उसमें झांकती हड्डियों को नहीं देखा. फिर माइक्रो-CT स्कैन से उसका पूरा 3D मॉडल तैयार किया गया. वैज्ञानिकों का कहना है, “यह भ्रूण 27 सेंटीमीटर लंबा है और अंडा लगभग हथेली के आकार का.” सोचिए, यह जीवन 7 करोड़ साल से पत्थर में बंद था.

क्यों ‘पोज’ बन गया विकास का सबसे बड़ा सबूत?

आमतौर पर व्यवहार के सबूत जीवाश्मों में नहीं मिलते, पर यह ‘टक्क’ पोज वैज्ञानिकों के लिए वरदान बन गया. यही मुद्रा पक्षियों में हचिंग के पहले होती है. इसका मतलब है कि डायनासोर में भी वही स्वाभाविक हरकतें थीं जो आज के पक्षियों में हैं. क्या यह खोज विकास की सबसे सटीक तस्वीर नहीं पेश करती? वैज्ञानिक अंडे के भीतर बिना छेड़े भ्रूण की स्थिति समझने के लिए माइक्रो-CT तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. सिर, गर्दन, और पैरों की स्थिति से अंदाजा लगाया जाता है कि भ्रूण किस अवस्था में था.

यह सोचना ही अद्भुत है कि एक डायनासोर बेबी जो जन्म लेने वाला था उसी पल सदा के लिए जम गया. शायद नदी में आई बाढ़ या मिट्टी के ढेर ने उस अंडे को ढक दिया. अब करोड़ों साल बाद जब यह दुनिया के सामने आया, तो यह सिर्फ एक जीवाश्म नहीं, बल्कि एक कहानी है मां के गर्भ से लेकर हमारे अस्तित्व तक की एक अबाध कड़ी की.

