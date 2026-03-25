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वैज्ञानिकों की खोज या... पुणे में मिला दुनिया का सबसे अनोखा कॉकरोच, जिसे देख लोग बोले- भगवान बचाए!

भारत में वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम नियोलोबोप्टेरा प्रायद्वीपीय रखा गया है. यह खोज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया Zoological Survey of India (ZSI) के वैज्ञानिकों ने की है. आइए जाएते हैं विस्तार से...

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:12 PM IST
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वैज्ञानिकों की खोज या... पुणे में मिला दुनिया का सबसे अनोखा कॉकरोच, जिसे देख लोग बोले- भगवान बचाए!

कॉकरोच का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर वैज्ञानिक एक नई प्रजाति खोज लें तो क्या होगा? महाराष्ट्र के पुणे से आई ऐसी ही खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति खोजी है, जिसका नाम सुनते ही लोग हैरान रह गए. जहां वैज्ञानिक इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, वहीं इंटरनेट पर लोग इसे ‘स्पेशल ग्रेड कर्स’ यानी खास किस्म का अभिशाप बता रहे हैं. आखिर क्या है इस खोज की सच्चाई, आइए समझते हैं.

नई प्रजाति कहां मिली और क्या है खास?

वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम नियोलोबोप्टेरा प्रायद्वीपीय रखा है. यह डेक्कन पेनिनसुला के कृषि क्षेत्रों में, खासकर पुणे के नाथाचीवाड़ी इलाके के आसपास पाई गई. “पेनिनसुलारिस” नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मौजूद है. इस खोज को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय बाद इस समूह में नई प्रजाति दर्ज की गई है. इससे पहले भारत में इस समूह की केवल दो प्रजातियां ही दर्ज थीं, ऐसे में यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

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कैसे हुई खोज और क्यों है अनोखी?

इस खोज की सबसे बड़ी खासियत इसका तरीका है. पहली बार भारत में किसी कॉकरोच की पहचान के लिए DNA आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया. वैज्ञानिकों ने पारंपरिक जांच के साथ DNA बारकोडिंग और जेनेटिक विश्लेषण का सहारा लिया, जिससे यह साबित हुआ कि यह प्रजाति पूरी तरह नई है. इन कॉकरोच को खेतों के पास सूखे पत्तों और पाम झाड़ियों के बीच से इकट्ठा किया गया. इन्हें पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि ये तेजी से भागते और पत्तों में छिप जाते थे, इसलिए वैज्ञानिकों को इन्हें हाथ से इकट्ठा करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?

जैसे ही इस खोज की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार और डरावनी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने लिखा, “एक और डराने वाली प्रजाति आ गई,” तो किसी ने इसे “स्पेशल ग्रेड कर्स” कह दिया. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि ये कॉकरोच “मराठी भी बोलते होंगे.” वहीं एक ने तंज कसते हुए लिखा कि “हम तो सालों से इन्हें फ्रिज के नीचे देख रहे थे, अब वैज्ञानिकों ने खोज लिया.” इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि यह खोज लोगों के लिए जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चर्चा और डर का कारण भी बन गई है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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