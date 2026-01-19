Advertisement
पानी वाला खतरनाक सांप जो शार्क तक को निगल जाता था! वैज्ञानिकों की भी अटक गईं सांसें

पानी वाला 'खतरनाक सांप' जो शार्क तक को निगल जाता था! वैज्ञानिकों की भी अटक गईं सांसें

World Largest Sea Snake: आज हम आपको उस सांप के बारे में बता रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सांप था. इसके बारे में कहा जाता है कि ये शार्क का शिकार करता था. इस सांप के बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा. चलिए विस्तार से जानते हैं.

nirdosh sharma|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:56 AM IST
पानी वाला 'खतरनाक सांप' जो शार्क तक को निगल जाता था! वैज्ञानिकों की भी अटक गईं सांसें

World Largest Sea Snake: दुनिया में जितने खतरनाक जानवर आज हैं, आज से हजारों साल पहले इससे भी खतरनाक जानवर हुआ करते थे और अनेक बार इसके प्रमाण मिले हैं. डायनासोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. आज भले ही डायनासोर ना हो, लेकिन एक समय था जब ये विशाल जानवर धरती पर घूमते थे. आज भी कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं तो विलुप्त हो रही हैं और आने वाली पीढ़ियां इन जीवों को काल्पनिक कहानियां या हो सकता है एआई बता दें. आज हम आपको उस सांप के बारे में बता रहे हैं जो किसी काल्पनिक कहानी का किरदार लगता है. दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सांप था. इसके बारे में कहा जाता है कि ये शार्क का शिकार करता था. इस सांप के बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा. चलिए विस्तार से जानते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने विशाल समुद्री सांप की पहचान की है और ये अब तक का सबसे बड़ा समुद्री सांप बताया जा रहा है. ये सांप इंसानों के आने से लाखों साल पहले समुद्र में रहता था. इसका आकार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं. ये सांप डीप सी की बजाय, उथले पानी में रहता था. शोधकर्ताओं ने बताया कि ये प्रजाति न सिर्फ बड़ी थी, बल्कि ये पेट भरने के लिए शार्क जैसे बड़े शिकारियों का भी शिकार करती थी. 

कितना पुराना है ये सांप?

इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सांप 5.6 करोड़ से 3.4 करोड़ साल पहले रहता था. आपको बता दें कि इस सांप का नाम पैलियोफिस कोलोसियस है. इस रिसर्च के सामने आया कि ये सांप इओसीन युग के दौरान महासागरों में रहता था और समुद्री इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था.

कितनी थी सांप की लम्बाई?
जानकारी के अनुसार इस समय समुद्र में पाए जाने वाले सांप 2 से 3 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन इस सांप की लम्बाई जानकर आप चौंक जाएंगे. शोधकर्ताओं का कहना है कि इस सांप की लम्बाई 8 से 12 मीटर तक होती थी. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने खोजी दुर्लभ छिपकली! हाथ नहीं सिर्फ पैर हैं, देखकर रह जाएंगे भौचक्के

 

कैसे पता चली सांप की लम्बाई?
दरअसल, वैज्ञानिकों को इस सांप की रीढ़ की हड्डियां मिली हैं. ये सामान्य सांपों के आकार से बहुत बड़ी थी. शोधकर्ताओं का कहना है कि इस सांप के जीवाश्म डेटा से ये जानकारी मिलती है कि पुराने सागरो में जो समुद्री जीव रहते थे वो की गई कल्पनाओं से भी ज्यादा विशाल और ताकतवर थे.

कहां रहता था ये समुद्री जीव?
बड़ी बड़ी हड्डियां देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई साधारण सांप नहीं बल्कि समुद्री का खूंखार शिकारी था. ये सांप आज के मगरमच्छ की तरह ही शक्तिशाली और चालाक शिकारी था जो पलक झपकते ही बड़े समुद्री जीवों को शिकार बना लेता था. तेज लहरों के बीच भी इसका निशाना अचूक था.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

