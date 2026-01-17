Advertisement
वैज्ञानिकों ने खोजी दुर्लभ छिपकली! हाथ नहीं सिर्फ पैर हैं, देखकर रह जाएंगे भौचक्के

New Species Discovered: ऑस्ट्रेलिया के कार्पेंटेरिया खाड़ी में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली प्रजाति की खोज की है. इस प्रजाति का नाम लेरिस्टा मुनुवाजारलू है. इसका मतलब होता है "बिना भुजा वाली छिपकली". चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Jan 17, 2026, 06:11 PM IST
Lerista munuwajarlu: दुनिया में ना जाने कितने अनोखे और दुर्लभ जीव हैं. इन जीवों के बारे में वैज्ञानिक लगातार खोज करते रहते हैं. इस बार वैज्ञानिकों को ऐसे ही एक दुर्लभ प्रताति के बारे में पता चला जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे. वैज्ञानिकों को जो प्रजाति मिली है वो एक दुर्लभ छिपकली बताई जा रही है. ये देखने में किसी बभनी (सांप की मोसी) की तरह लगती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में इस प्रजाति को दो बार पकड़ा गया है. ये छिपकली 'गल्फ कोस्टल स्लाइडर' कहलाती है. इस खोज से ये पता चलता है कि दुनिया में ऐसे ना जाने कितने दुर्लभ जीव हैं तो आज भी इंसानों की नजरों से दूर हैं.

कहीं ये बभनी तो नहीं?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो वैज्ञानिकों ने गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया में स्लाइडर स्किंक की नई प्रजाति को खोज निकाला है. स्लाइडर स्किंक को भारत में बभनी (सांप की मौसी) के नाम से भी जाना जाता है. वैज्ञानिकों ने इस नए जीव को लेरिस्टा मुनुवाजारलू (Lerista munuwajarlu) नाम दिया है. इसका शाब्दिक अर्थ बिना हाथ वाली छिपकली है. बताया जा रहा है कि इस जीव के दोनों हाथ नहीं है सिर्फ पीछे के पैर हैं. ऐसे में ये प्रजाति देखने में दो पैरों वाली बभनी लगती है. इसे ढूंढ़ने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके ही और खोजबीन होनी चाहिए. ये प्रजाति बताती है कि आज भी इंसान को कितनी रिसर्च की जरूरत है. ना जाने ऐसे कितने ही जीव जन्तु हमारे आसपास हैं जिनके बारे में हम अभी तक अज्ञानी हैं.
क्या बोले वैज्ञानिक?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो डॉ. एरिडानी मुल्डर का कहना है कि इस इलाके में काफी कम खोज हुई है इसलिए यहां वैज्ञानिकों को बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है. इसके अलावा उनका मानना है कि इस इलाके की छानबीन करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि ये बाकी बभनियों की दूर की रिश्तेदार है. इस खोज ने इंसानों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कितने अद्भुत और दुर्लभ जीव रहते हैं और हम अभी कितना कम जानते हैं और कितना कुछ जानने को बाकी है. जिसको हम आखिरी समझते हैं अगली पीढ़ी उसे पहला गिनती है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Lerista munuwajarlunew speciesSkink

