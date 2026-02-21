Advertisement
इंसानों से भी तेज दिमाग और... वैज्ञानिकों को मिली नन्हे इंजीनियरों की ऐसी फौज, जो बना सकती है पाताल में शहर

इंसानों से भी तेज दिमाग और... वैज्ञानिकों को मिली 'नन्हे इंजीनियरों' की ऐसी फौज, जो बना सकती है पाताल में शहर

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने वॉयली की नई प्रजाति ‘बेटॉन्गिया हाओचारे’ खोजी. भूमिगत शहर बनाने वाले ये छोटे इंजीनियर जंगल की मिट्टी और जीवन को संजीवनी देते हैं. अब इनके संरक्षण और आनुवंशिक विविधता पर ध्यान दिया जाएगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:51 AM IST
इंसानों से भी तेज दिमाग और... वैज्ञानिकों को मिली 'नन्हे इंजीनियरों' की ऐसी फौज, जो बना सकती है पाताल में शहर

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धूप-भरी, सूखी धरती के नीचे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं. ये कोई खजाना नहीं, बल्कि एक बेहद छोटा, चतुर और मेहनती जीव था, जिसे लोग प्यार से वॉयली कहते हैं. इंसानों की नजरों से छिपकर यह छोटा जीव सालों से भूमिगत शहर बनाता, मिट्टी खोदता और जंगल की हवा को ताजा रखता था. वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसकी नई प्रजाति खोजी, जिसे ‘बेटॉन्गिया हाओचारे’ नाम दिया गया. इंसानों से तेज दिमाग, भूमिगत शहर बनाने की क्षमता और जंगल के छोटे इंजीनियर होने की वजह से यह जीव अब विज्ञान जगत में चर्चा का विषय बन गया है.

 जंगल का छोटा इंजीनियर

वॉयली, जिसे ब्रश-टेल्ड बेटॉन्ग भी कहते हैं, देखने में छोटे चूहे जैसे हैं, लेकिन काम बड़ा करते हैं. ये मिट्टी में बिल खोदते, भूमिगत फंगी खोजते और साल भर में कई टन मिट्टी पलट देते. इसका असर जंगल पर बड़ा होता है: मिट्टी में नमी बनी रहती, बीज अंकुरित होते हैं और जंगल की पूरी इकोसिस्टम संतुलित रहती है. लेकिन इंसानों के जंगल काटने और नए जानवरों के आने से इनकी संख्या घटती गई. कभी पूरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देने वाले ये नन्हे इंजीनियर अब सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही देखे जाते हैं और गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किए गए हैं.

 गुफाओं से मिली नई प्रजाति

करटिन यूनिवर्सिटी और मर्डोक यूनिवर्सिटी की टीम ने नलार्बोर और दक्षिण-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की गुफाओं में खुदाई की. वहां मिली हड्डियों में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये किसी ज्ञात वॉयली से अलग थीं. सावधानी से अध्ययन करने पर सामने आया कि यह ‘बेटॉन्गिया हाओचारे’ नामक नई प्रजाति की हड्डियां हैं, जो पहले ही विलुप्त हो चुकी थी. इसके साथ ही शोध में यह भी पता चला कि आज के वॉयली दो उप-प्रजातियों में बंटे हैं, यानी उनकी आनुवंशिक विविधता पहले से ज्यादा है. यह जानकारी संरक्षण के लिए बेहद अहम है, ताकि भविष्य में इन्हें स्वस्थ आबादी में रखा जा सके.

नए जीव का नाम वैज्ञानिकों ने बेटॉन्गिया हाओचारे रखा, लेकिन आदिवासी समुदायों से सहयोग कर इसका अंतिम नाम रखा जाएगा. इस खोज ने सिर्फ एक विलुप्त प्रजाति का पता नहीं लगाया, बल्कि जंगल के छोटे इंजीनियरों की भूमिका और महत्व भी सामने लाया. वॉयली आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों के अध्ययन से उनकी विविधता और आदतों को समझकर उनकी रक्षा की जा सकती है. भविष्य में ये नन्हे इंजीनियर जंगल और मिट्टी की जिंदगी को फिर से संजीवनी दे सकते हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Endangered species

Trending news

