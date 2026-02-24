Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेखत्म हुआ 30 साल का इंतजार! दुनिया की सबसे अकेली व्हेल को मिला जीवनसाथी? वैज्ञानिक रिपोर्ट देख भावुक हुए लोग

खत्म हुआ 30 साल का इंतजार! दुनिया की 'सबसे अकेली व्हेल' को मिला जीवनसाथी? वैज्ञानिक रिपोर्ट देख भावुक हुए लोग

52 हर्ट्ज वाली ‘दुनिया की सबसे अकेली व्हेल’ को साथी मिलने का दावा फिलहाल साबित नहीं हुआ है. वैज्ञानिकों के मुताबिक उसकी आवाज़ अलग जरूर है, लेकिन संभव है दूसरी व्हेल उसे सुनती हों, इसलिए वह पूरी तरह अकेली नहीं थी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:25 PM IST
समंदर की गहराइयों में व्हेल की आवाज मीलों दूर तक गूंजती हैं, लेकिन एक ऐसी रहस्यमयी व्हेल की कहानी दशकों से लोगों को भावुक करती रही है, जिसे दुनिया की ‘सबसे अकेली व्हेल’ कहा जाता है. 52 हर्ट्ज की अनोखी आवाज वाली इस व्हेल को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर दावा वायरल हुआ कि उसे आखिरकार साथी मिल गया. इस खबर ने लोगों को उम्मीद से भर दिया, लेकिन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहानी को थोड़ा अलग मोड़ देती है. क्या सच में 30 साल का इंतजार खत्म हुआ या यह सिर्फ इंटरनेट की भावुक कहानी है? आइए आसान भाषा में पूरा सच समझते हैं.

1989 में पहली बार सुनी गई अजीब आवाज़

साल 1989 में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिक प्रशांत महासागर में ध्वनियां रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी उन्हें 52 हर्ट्ज की एक अनोखी व्हेल कॉल मिली. आमतौर पर ब्लू व्हेल 10 से 39 हर्ट्ज के बीच आवाज निकालती हैं, इसलिए यह सिग्नल अलग लगा. वैज्ञानिकों ने पाया कि यह व्हेल ब्लू व्हेल के रास्तों पर चलती है, लेकिन उसकी आवाज़ मेल नहीं खाती. 2000 की रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे रिकॉर्डिंग क्षेत्र में ऐसी कॉल करने वाला यही एक स्रोत था. तब से यह व्हेल रहस्य और अकेलेपन की प्रतीक बन गई.

क्या सच में मिला ‘जीवनसाथी’?

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 52 हर्ट्ज वाली व्हेल को आखिर साथी मिल गया. लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दावे का कोई नया ठोस सबूत नहीं है. यह चर्चा संभवतः 2010 में कैलिफोर्निया के पास मिली कुछ समान ध्वनियों से जुड़ी है, जहां दूर के सेंसरों ने मिलते-जुलते पैटर्न पकड़े थे. इसके बाद 12 से ज्यादा सालों में कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हुई. यानी फिलहाल यह कहना गलत होगा कि व्हेल को साथी मिल चुका है. वायरल पोस्ट ने भावनाएं जरूर जगाईं, पर वैज्ञानिक पुष्टि अभी बाकी है.

शायद उतनी अकेली भी नहीं थी यह व्हेल

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह व्हेल पूरी तरह अकेली नहीं हो सकती. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बायोअकॉस्टिक्स प्रोग्राम के निदेशक क्रिस्टोफर क्लार्क ने कहा था कि ब्लू, फिन और हंपबैक व्हेल इस आवाज़ को सुन सकती हैं. उनके मुताबिक यह व्हेल बहरी नहीं है, बस उसकी ‘बोली’ अलग है. क्षेत्र के हिसाब से व्हेल की ध्वनियां बदलती रहती हैं, इसलिए यह अजीब जरूर है लेकिन अलग-थलग नहीं. 2021 की डॉक्यूमेंट्री The Loneliest Whale: The Search for 52 ने भी इसी रहस्य को खोजने की कोशिश की, जिससे यह कहानी और मशहूर हो गई.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

