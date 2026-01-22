हाथी की पॉटी वाली कॉफी क्या आप पिएंगे? दुनिया में खूब है डिमांड, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली असली वजह

Black Ivory Coffee: ब्लैक आइवरी कॉफी दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी कॉफी में गिनी जाती है. यह थाईलैंड के एक हाथी अभयारण्य में बनाई जाती है, जहां हाथियों को अरेबिका कॉफी के चेरी खिलाए जाते हैं. बाद में उनके मल से कॉफी बीन्स निकाले जाते हैं, साफ किए जाते हैं और फिर भूनकर कॉफी तैयार की जाती है. इस कॉफी का स्वाद हल्का, चॉकलेटी और बेहद स्मूद माना जाता है.

क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह?

टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि एशियाई हाथियों की आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इस कॉफी के स्वाद को खास बनाते हैं. जब कॉफी चेरी हाथियों के पेट से गुजरती हैं, तो वहां मौजूद सूक्ष्मजीव बीन्स के अंदर मौजूद पेक्टिन नाम के तत्व को तोड़ देते हैं. आमतौर पर जब कॉफी बीन्स भुने जाते हैं, तो पेक्टिन टूटकर ऐसे यौगिक बनाता है जो कॉफी में कड़वाहट पैदा करते हैं. लेकिन हाथी के पेट में मौजूद बैक्टीरिया पेक्टिन को पहले ही कम कर देते हैं. इस वजह से भुनाई के दौरान कम कड़वे तत्व बनते हैं और कॉफी का स्वाद ज्यादा मुलायम और संतुलित हो जाता है.

क्या है रिसर्चर्स का कहना?

एसोसिएट प्रोफेसर ताकुजी यामादा ने बताया कि हाथियों की आंतों के माइक्रोबायोटा कॉफी के फ्लेवर में बड़ी भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि आगे की रिसर्च में कॉफी बीन्स को हाथी के पेट से गुजरने से पहले और बाद में केमिकल विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रक्रिया को और गहराई से समझा जा सके. स्टडी में यह भी सामने आया कि जिन हाथियों को कॉफी चेरी खिलाई जाती है, उनकी आंतों में बैक्टीरिया की विविधता ज्यादा होती है. खासकर वे बैक्टीरिया ज्यादा पाए गए जो पेक्टिन को पचाने में मदद करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉफी चेरी खाने से ये माइक्रोब्स और तेजी से बढ़ते हैं.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रिसर्च दिखाती है कि जानवरों की पाचन प्रक्रिया और आंतों के बैक्टीरिया खाने के स्वाद को कैसे बदल सकते हैं. यह अध्ययन भविष्य में नए कॉफी फ्लेवर और फर्मेंटेड फूड बनाने के रास्ते खोल सकता है. यह रिसर्च जर्नल ‘Scientific Reports’ में प्रकाशित हुई है.