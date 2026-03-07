न गिलहरी, न चूहा… पेट में थैली और हवा में लंबी छलांग! भारत के पड़ोस में मिला 6000 साल पहले विलुप्त रहस्यमयी जीव

कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो किसी गिलहरी की तरह पेड़ों पर सरपट दौड़ता है, लेकिन उसके पेट पर कंगारू जैसी एक जादुई थैली बनी हुई है. वह देखने में एक चूहे जैसा छोटा है, पर हवा में सैकड़ों फीट लंबी छलांग लगाकर तैर सकता है. यह किसी हॉरर फिल्म का काल्पनिक दृश्य नहीं, बल्कि विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची सनसनी है. भारत के समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया के पापुआ वर्षावनों में एक ऐसा 'जिंदा भूत' मिला है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं. जिसे हम अब तक सिर्फ पत्थरों और जीवाश्मों में ढूंढ रहे थे, वह 'टूस' (Tus) नाम का जीव हकीकत में अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से हमें देख रहा है. यह उस जीव की कहानी है जिसे 6,000 साल पहले ही विलुप्त मान लिया गया था.

जब इतिहास के पन्नों से बाहर आया 'टूस'

वैज्ञानिकों ने इस अनोखे जीव को 'लाजरस प्रजाति' (Lazarus Species) घोषित किया है. विज्ञान की भाषा में यह शब्द उन दुर्लभ जीवों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो जाते हैं और सदियों बाद अचानक जीवित अवस्था में मिल जाते हैं. 'टूस' असल में एक 'ग्लाइडिंग पॉसम' है, जो अपनी शारीरिक बनावट और व्यवहार के मामले में कुदरत का एक बेजोड़ करिश्मा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी कंगारू जैसी जादुई थैली है. एक 'मार्सुपियल' जीव होने के नाते यह अपने नन्हे बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद पेट पर बनी एक विशेष थैली में सुरक्षित रखता है, जहाँ उनका विकास होता है. इसके पास कुदरती पैराशूट जैसी एक झिल्ली होती है, जिसकी मदद से यह ऊंचे पेड़ों से छलांग लगाकर हवा में लंबी दूरी तक तैर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिलहरी समझने की गलती न करें

अक्सर लोग इसे पहली नजर में 'उड़ने वाली गिलहरी' समझ लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा सोचना एक बड़ी भूल होगी. जहाँ गिलहरी पूरी तरह विकसित बच्चों को जन्म देती है, वहीं यह पॉसम कंगारू और कोआला के परिवार का सदस्य है. इसकी पूंछ का निचला हिस्सा बिना बालों का होता है, जो इसे पेड़ की टहनियों को किसी हाथ की तरह मजबूती से पकड़ने की जबरदस्त ताकत देता है. यह एक 'निशाचर रक्षक' जीव है, जिसकी बड़ी और चमकदार आंखें इसे रात के घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाने और शिकार ढूंढने में मदद करती हैं. हालांकि, इस प्रजाति का अस्तित्व बहुत संवेदनशील है क्योंकि यह साल भर में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है, जिससे इसकी आबादी को बढ़ाना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

दोबारा विलुप्त होने का डर

इस रहस्यमयी जीव की वापसी जितनी सुखद है, उतनी ही चिंताजनक भी है. पापुआ के घने जंगलों में हो रही अवैध कटाई और वन्यजीव तस्करों की गिद्ध जैसी नजरें इस मासूम जीव के अस्तित्व को फिर से मिटा सकती हैं. 6,000 साल बाद मिले इस 'जिंदा जीवाश्म' को बचाना अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता बन गया है. सुरक्षा कारणों से वैज्ञानिकों ने उस सटीक स्थान को पूरी तरह गुप्त रखा है जहाँ इसे देखा गया है, ताकि शिकारी वहाँ तक न पहुँच सकें. अगर समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो यह अनोखा जीव जिसे हमने हजारों साल बाद दोबारा पाया है, वह इंसानी लालच की वजह से हमेशा के लिए फिर से इतिहास के अंधेरों में खो सकता है.