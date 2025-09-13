शौक बड़ी चीज है! लाइट वाली झालर से ऐसे सजाई स्कूटी, वीडियो देखकर आ जाएगी दीवाली की याद

Scooty Ka Video Viral: कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है. इसी बात को एक बार फिर साबित करता हुआ एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो देखकर आप भी बोलेंगे, वाह... क्या बात है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर शौकीन लोगों के शौक वायरल होते रहते हैं. कोई अपनी बाइक को बरसात फ्रुफ बना देता है तो कोई अपनी गाड़ी को ऐसे सजाता है कि सजावट में से गाड़ी को ही ढूंढना पड़ता है. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें एक शख्स ने अपनी स्कूटी को ऐसे सजाया है कि जब वो सड़क पर चलती है तो लोग मुड़ मुड़कर देखते हैं. चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में.
क्या क्या लगा है स्कूटी में?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी स्कूटी पर जा रहा है. इस दौरान उसके बराबर में चल रहे दूसरे वाहन पर सवार लड़के ने इस स्कूटी का वीडियो बना लिया. वीडियो में दिखता है कि इस शख्स ने स्कूटी को दुल्हन की तरह सजाया है. स्कूटी लाइटों से ढकी हुई है. इसके अलावा स्पीडोमीटर के ऊपर एक बड़े टैबलेट जैसी स्क्रीन लगी है. जिसमें कोई गाना चल रहा है. इसके अलावा स्कूटी में गाने बजाने के लिए स्पीकर भी हैं. इतना ही नहीं, स्कूटी पर इतनी लाइटें हैं कि स्कूटी कम और लाइट ज्यादा दिखाई दे रही हैं. इसी के साथ इस शख्स ने स्कूटी के पहियों में भी लाइट लगा रखी है. स्कूटी ऐसे जगमगा रही है जैसे आप किसी मेले में हों. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और जमकर शेयर भी किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं.
स्कूटी देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को @haneef_hyderabadi नाम के पेज से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 89 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमाल के कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "गाड़ी ये चला रहा है और शर्म मुझे आ रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "यही तो शबनम का आशिक है." तीसरे यूजर ने लिखा, "गाड़ी ऐसी बनाओं कोई मांगने पर भी शरमा जाए."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.