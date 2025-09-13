शौक बड़ी चीज है! लाइट वाली झालर से ऐसे सजाई स्कूटी, वीडियो देखकर आ जाएगी दीवाली की याद
Advertisement
trendingNow12920500
Hindi Newsजरा हटके

शौक बड़ी चीज है! लाइट वाली झालर से ऐसे सजाई स्कूटी, वीडियो देखकर आ जाएगी दीवाली की याद

Scooty Ka Video Viral: कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है. इसी बात को एक बार फिर साबित करता हुआ एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो देखकर आप भी बोलेंगे, वाह... क्या बात है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शौक बड़ी चीज है! लाइट वाली झालर से ऐसे सजाई स्कूटी, वीडियो देखकर आ जाएगी दीवाली की याद

Viral Video: सोशल मीडिया पर शौकीन लोगों के शौक वायरल होते रहते हैं. कोई अपनी बाइक को बरसात फ्रुफ बना देता है तो कोई अपनी गाड़ी को ऐसे सजाता है कि सजावट में से गाड़ी को ही ढूंढना पड़ता है. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें एक शख्स ने अपनी स्कूटी को ऐसे सजाया है कि जब वो सड़क पर चलती है तो लोग मुड़ मुड़कर देखते हैं. चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में.

क्या क्या लगा है स्कूटी में?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी स्कूटी पर जा रहा है. इस दौरान उसके बराबर में चल रहे दूसरे वाहन पर सवार लड़के ने इस स्कूटी का वीडियो बना लिया. वीडियो में दिखता है कि इस शख्स ने स्कूटी को दुल्हन की तरह सजाया है. स्कूटी लाइटों से ढकी हुई है. इसके अलावा स्पीडोमीटर के ऊपर एक बड़े टैबलेट जैसी स्क्रीन लगी है. जिसमें कोई गाना चल रहा है. इसके अलावा स्कूटी में गाने बजाने के लिए स्पीकर भी हैं. इतना ही नहीं, स्कूटी पर इतनी लाइटें हैं कि स्कूटी कम और लाइट ज्यादा दिखाई दे रही हैं. इसी के साथ इस शख्स ने स्कूटी के पहियों में भी लाइट लगा रखी है. स्कूटी ऐसे जगमगा रही है जैसे आप किसी मेले में हों. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और जमकर शेयर भी किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं.
यह भी पढ़ें: बना दिया ऐसा देसी जुगाड़, एक ही बाइक से चले जाते हैं 9 लोग; Video देखकर रह जाएंगे भौचक्के

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohammed Haneef (@haneef_hyderabadi)

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूटी देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को @haneef_hyderabadi नाम के पेज से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 89 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमाल के कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "गाड़ी ये चला रहा है और शर्म मुझे आ रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "यही तो शबनम का आशिक है." तीसरे यूजर ने लिखा, "गाड़ी ऐसी बनाओं कोई मांगने पर भी शरमा जाए." 
यह भी पढ़ें: कमाल का टैलेंट! बिना हैंडल और सीट के गजब साइकिल चलाता है ये बच्चा, वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Trending reelsUnique stylescootyviral

Trending news

'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
;