नाश्ते में बिच्छू, डिनर में कोबरा! ये खतरनाक जीव मगरमच्छ को भी कर देता है चित, क्या आप जानते हैं नाम?

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क्या आपको लगता है कि जंगल का सबसे खतरनाक और बहादुर जानवर शेर, बाघ या मगरमच्छ है? अगर हां, तो यह सोच पूरी तरह बदल सकती है. दुनिया में एक ऐसा छोटा सा जीव है, जिसे देखकर बड़े-बड़े शिकारी भी पीछे हट जाते हैं. इसका नाम है हनी बैजर, जिसे हिंदी में बिज्जू या रेटल कहा जाता है. Guinness World Records ने इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर घोषित किया है. यह छोटा सा जीव अपने से कई गुना बड़े जानवरों से भी बिना डर के भिड़ जाता है. इसकी हिम्मत, आक्रामकता और जिद इसे बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है. यही वजह है कि इसे “फियरलेस एनिमल” भी कहा जाता है.
हनी बैजर का वैज्ञानिक नाम Mellivora capensis है. यह अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है. भारत में इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जंगलों में देखा गया है. इसकी लंबाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर और वजन 9 से 16 किलो होता है. छोटा शरीर होने के बावजूद इसकी ताकत और हिम्मत असाधारण है. यह अपने से कई गुना बड़े जानवरों से भी लड़ जाता है. इसकी चाल में डर नहीं बल्कि आक्रामकता झलकती है, जो इसे जंगल का सबसे अलग और खतरनाक जीव बनाती है.
हनी बैजर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोटी और ढीली त्वचा है, जो लगभग 6 मिलीमीटर मोटी होती है. यह त्वचा इतनी मजबूत और लचीली होती है कि शेर के दांत, सांप का जहर या बिच्छू का डंक भी इसका ज्यादा असर नहीं कर पाते. अगर कोई जहरीला सांप जैसे कोबरा इसे काट भी ले, तो भी इसका असर बहुत कम होता है. कई बार यह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन बाद में फिर उठकर हमला कर देता है. यही वजह है कि इसे “अनस्टॉपेबल एनिमल” कहा जाता है.
हनी बैजर का आहार बेहद विविध है. यह शहद, कीड़े, चूहे, अंडे, फल और जड़ें खाता है. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बिच्छू को आराम से खा जाता है, जैसे वह उसका नाश्ता हो. इतना ही नहीं, यह कोबरा जैसे जहरीले सांपों से भी लड़ लेता है और कई बार उन्हें मार देता है. नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री में भी इसके कोबरा से संघर्ष के दृश्य दिखाए गए हैं. कहा जाता है कि यह मगरमच्छ के घोंसले तक में घुसकर अंडे खा लेता है.
हनी बैजर कई बार शेरों के झुंड को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है. इसकी निडरता इतनी ज्यादा है कि बड़े शिकारी भी इससे दूरी बनाकर रखते हैं. यह रात में सक्रिय रहता है और अपने मजबूत पंजों से गहरे बिल खोद सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी यह आक्रामक प्रकृति एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है. कठिन जंगलों में छोटे आकार के कारण इसे बचने के लिए हिम्मत और लड़ाकू स्वभाव विकसित करना पड़ा. यही कारण है कि यह आज जंगल का सबसे निडर जीव माना जाता है.