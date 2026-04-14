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Hindi Newsजरा हटकेनाश्ते में बिच्छू, डिनर में कोबरा! ये खतरनाक जीव मगरमच्छ को भी कर देता है चित, क्या आप जानते हैं नाम?

नाश्ते में बिच्छू, डिनर में कोबरा! ये खतरनाक जीव मगरमच्छ को भी कर देता है चित, क्या आप जानते हैं नाम?

हनी बैजर या बिज्जू दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है. यह अपने से बड़े शिकारियों से भी नहीं डरता और सांप, बिच्छू तक का शिकार कर लेता है. इसकी मोटी त्वचा और आक्रामक स्वभाव इसे बेहद खास बनाते हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:17 PM IST
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क्या आपको लगता है कि जंगल का सबसे खतरनाक और बहादुर जानवर शेर, बाघ या मगरमच्छ है? अगर हां, तो यह सोच पूरी तरह बदल सकती है. दुनिया में एक ऐसा छोटा सा जीव है, जिसे देखकर बड़े-बड़े शिकारी भी पीछे हट जाते हैं. इसका नाम है हनी बैजर, जिसे हिंदी में बिज्जू या रेटल कहा जाता है. Guinness World Records ने इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर घोषित किया है. यह छोटा सा जीव अपने से कई गुना बड़े जानवरों से भी बिना डर के भिड़ जाता है. इसकी हिम्मत, आक्रामकता और जिद इसे बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है. यही वजह है कि इसे “फियरलेस एनिमल” भी कहा जाता है.

 हनी बैजर कौन है और कितना ताकतवर है?

हनी बैजर का वैज्ञानिक नाम Mellivora capensis है. यह अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है. भारत में इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जंगलों में देखा गया है. इसकी लंबाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर और वजन 9 से 16 किलो होता है. छोटा शरीर होने के बावजूद इसकी ताकत और हिम्मत असाधारण है. यह अपने से कई गुना बड़े जानवरों से भी लड़ जाता है. इसकी चाल में डर नहीं बल्कि आक्रामकता झलकती है, जो इसे जंगल का सबसे अलग और खतरनाक जीव बनाती है.

 क्यों नहीं लगता इसे किसी जहर या डंक का डर?

हनी बैजर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोटी और ढीली त्वचा है, जो लगभग 6 मिलीमीटर मोटी होती है. यह त्वचा इतनी मजबूत और लचीली होती है कि शेर के दांत, सांप का जहर या बिच्छू का डंक भी इसका ज्यादा असर नहीं कर पाते. अगर कोई जहरीला सांप जैसे कोबरा इसे काट भी ले, तो भी इसका असर बहुत कम होता है. कई बार यह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन बाद में फिर उठकर हमला कर देता है. यही वजह है कि इसे “अनस्टॉपेबल एनिमल” कहा जाता है.

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 क्या सच में यह शेर और मगरमच्छ से भी लड़ जाता है?

हनी बैजर का आहार बेहद विविध है. यह शहद, कीड़े, चूहे, अंडे, फल और जड़ें खाता है. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बिच्छू को आराम से खा जाता है, जैसे वह उसका नाश्ता हो. इतना ही नहीं, यह कोबरा जैसे जहरीले सांपों से भी लड़ लेता है और कई बार उन्हें मार देता है. नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री में भी इसके कोबरा से संघर्ष के दृश्य दिखाए गए हैं. कहा जाता है कि यह मगरमच्छ के घोंसले तक में घुसकर अंडे खा लेता है.

 

क्या इसकी बहादुरी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है?

हनी बैजर कई बार शेरों के झुंड को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है. इसकी निडरता इतनी ज्यादा है कि बड़े शिकारी भी इससे दूरी बनाकर रखते हैं. यह रात में सक्रिय रहता है और अपने मजबूत पंजों से गहरे बिल खोद सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी यह आक्रामक प्रकृति एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है. कठिन जंगलों में छोटे आकार के कारण इसे बचने के लिए हिम्मत और लड़ाकू स्वभाव विकसित करना पड़ा. यही कारण है कि यह आज जंगल का सबसे निडर जीव माना जाता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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