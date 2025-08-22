Gold Treasure: खेत से आ रही थी अजीबोगरीब आवाजें, जमीन फटी तो दिखा सोना-चांदी! जानें खजाने में क्या-क्या मिला?

Gold Treasure: अक्सर किस्से और कहानियों में आपने खजाने के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर सच में आपको छिपा खजाना मिल जाए तो क्या करोगे? शायद एक पल के लिए तो पैर जमीन पर टिकेंगे ही नहीं, कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ तब हुआ जब वो स्कॉटलैंड के डमफ्रीज और गैलोवे इलाके में घूम रहा था. डेरिक मैकलेनन नामक शख्स के पास मेटल डिटेक्टर था और वो उसे लेकर घूम रहा था. अचानक डिवाइस से तेज-तेज आवाज आने लगी. शख्स हैरान रह गया लेकिन जानता था कि धरती के नीचे कुछ तो है.

खुदाई के साथ मिला छिपा खजाना

डिवाइस से तेज आवाज आने पर शख्स ने खुदाई शुरू की और जो सोचा नहीं वो हो गया. दरअसल, खुदाई में शख्स को वाइकिंग काल का खजाना मिल गया. एक खेत था जहां छुपा वाइकिंग खजाना हाथ लगा. इतना सोना और चांदी देखने को मिला कि शख्स की आंखे खुली की खुली रह गई.

समेटते-समेटते न समेट पाए खजाना

धरती से मिला खजाना इतना था कि शख्स के लिए उसे समेटना तक मुश्किल था. विशेषज्ञों के मुताबिक ये खजाना करीब 900 ईस्वी का है. स्कॉटलैंड में उस दौरान वाइकिंग समुद्री लुटेरे हमला करने के बाद अपनी सारी दौलत और गहनों को जमीन में छिपाकर गए थे. इस खजाने को वाइकिंग की विरासत का ही हिस्सा बताया जा रहा है

खुदाई में सबसे पहले क्या चीज दिखी?

खुदाई करते समय सबसे पहले जो चीज दिखी वो एक चम्मच था, लेकिन साधारण स्टील का नहीं बल्कि एक चांदी का चम्मच पहले देखने को मिला जिस पर क्रॉस का निशान था. इस ऐतिहासिक खोज मिले खजाने को इतिहास में गैलोवे होर्ड के नाम से जाना जाता था. ये खजाना पुरातत्व विशेषज्ञों के लिए इतिहास के नए रहस्यों की एक चाबी है.

खजाने में क्या-क्या मिला?

सिर्फ चांदी का चम्मच नहीं बल्कि खुदाई में सोने और चांदी की अन्य चीजें भी मिली. खजाने में सोने का एक ऐसा बर्तन मिला जिसे कपड़े से लपेटकर रखा था. सोने और चांदी से बर्तन पर नक्काशी हो रखी थी जिसे वाइकिंग्स के धार्मिक या फिर शाही समारोहों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता होगा. इसके अलावा खुदाई में सोने की पिन, सोने के आभूषण, चांदी की चीजें, चांदी की ईंटें, अंगूठियां और कपड़े मिले. सभी पर कुछ न कुछ ऐसी निशानी थी जिससे पता चला कि खजाना वाइकिंग काल का है. ये खजाना उस दौर की कला और संस्कृति को दर्शा रहा है और जिस वजह से इसकी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है.

खजाना खोजने वाले को क्या मिला?

डेरिक मैकलेनन को इस खोज के लिए स्कॉटलैंड सरकार ने नियम अनुसार करीब 20 लाख डॉलर यानी 40 करोड़ रुपये का इनाम दिया. इतिहास के पन्ने में नया पन्ना नहीं शामिल हुआ बल्कि डेरिक के जीवन में भी इस खोज के बाद बदलाव हो गया. ये खोज ट्रेजर हंटर्स के लिए प्रेरणा बन गया है.

