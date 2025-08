घूमते झूले में अचानक टूटा और फिर जमीन से टकराया लोहे का राक्षस, खौफनाक Video ने अटका दी दुनियाभर की सांसें

Saudi Ride Accident: सऊदी अरब के ताइफ (Taif) शहर में स्थित ग्रीन माउंटेन पार्क में एक भयानक हादसा हुआ, जब एक एम्यूजमेंट राइड अचानक बीच में से टूट गई. यह घटना अल हदा क्षेत्र में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. ये राइड ‘360 डिग्री’ नाम से जानी जाती है, जो एक पोल पर झूलती है और गोल-गोल घूमती है.

वीडियो में क्या दिखा?

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग उस राइड पर बैठे हुए हैं और राइड झूल रही है. तभी अचानक एक भयंकर आवाज आती है और राइड बीच से टूट जाती है, जिससे लोग चिल्लाने और प्रार्थना करने लगते हैं. गिरने से पहले एक क्रैकिंग साउंड सुनाई दी और फिर वह हिस्सा दो टुकड़ों में बंट गया, जिससे तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा.

An amusement park ride in Saudi Arabia came apart mid-ride, injuring at least 23 people, with three in critical condition. The incident occurred at the Green Mountain Park in Taif, east of Mecca. Saudi authorities launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/thQLA6nzpD

— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) July 31, 2025