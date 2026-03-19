Leafy Sea Dragon: छिपने में माहिर होता है ये समुद्री ड्रैगन, पूंछ में रखता है अंडे!

Sea Creatures: समुद्र की दुनिया रहस्यमयी जीवों से भरी है. वहां सी हॉर्स जैसे जीव हैं जो नर ही बच्चों को जन्म देते हैं. इसके अलावा समुद्री गाय हो या अब सी ड्रैगन जो छिपकर रहने में माहिर माना जाता है.

सी ड्रैगन के पूरे शरीर पर पत्तियों जैसे सुंदर हिस्से होते हैं, जिससे इन्हें समुद्री घास में छिपने में मदद मिलती है. लीफी सी ड्रैगन साउथ और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं. इनकी बॉडी भूरे या पीले रंग की होती है और इनके शरीर पर हल्के हरे रंग के ओलिव दिखाई देते हैं जो उन्हें और भी सुंदर और खास बनाते हैं.

समुद्री पौधों में घुल-मिल जाते हैं

पत्तियों जैसा हल्का शरीर इन्हें पैड़ों और पत्तियों में छिपने में मदद करता है. ये समुद्री पौधों के बीच पूरी तरह घुल मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ये अपने पत्तियों जैसे शरीर को तैरने में यूज करते हैं. ये पत्तियों जैसे हिस्से को तैरने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं. तैरने के लिए सिर्फ दो छोटे फिन्स का यूज करते हैं. ये फिन्स इतने पतले होते हैं कि उनमें से आर पार भी देखा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिप्रोडक्शन

सीहॉर्स की तरह ही सी ड्रैगन में भी बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी नर के पास ही होती है. जैसी थैली सीहॉर्स के पास होती है वैसी थेली सी ड्रैगन के पास नहीं होती है, लेकिन इनकी पूंछ के नीचे एक सॉफ्ट पार्ट होता है जहां फीमेल संभोग के समय चमकीले गुलाबी अंडे देती है. जब फीमेल अपने अंडे मेल की पूंछ में रखती है तभी वो फर्टिलाइज हो जाते हैं. इसके बाद नर अपने शरीर पर ही अंडों की देखभाल करता है और उन्हें अपने ही पास रखता है. 4 से 6 हफ्तों के बाद अंडों में से नन्हे सी ड्रैगन निकलते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल और दिमाग को भी दोबारा उगा सकता ये जीव! चेहरे पर रहती है रहस्यमयी मुस्कान!

क्या खाते हैं ये सी ड्रैगन

अगर सी ड्रैगन के भोजन की बात करें तो ये छोटे समुद्री जीव पर निर्भर रहते हैं. अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इनका शिकार कौन करता है या उनको कौन खाता है. इसके बावजूद इंसानों की वजह से इनकी संख्या कम हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, कई गोताखोर सी ड्रैगन को पालतू बनाने के लिए पकड़ लेते हैं.

यह भी पढ़ें: मां नहीं, पिता देता है बच्चों को जन्म! जानें कहां रहती है ये अनोखी प्रजाति?

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दी थी सुरक्षा

नेशनल जियोग्राफी के मुताबिक, 1990 के दशक तक सी ड्रैगन की संख्या में काफी कमी आई थी जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इनको पूरी सुरक्ष दी. इसके बाद इन्हें 'नियर थ्रेटेंड' की सूची में रखा है. यानी खतरे के करीब वाली प्रजाति में रखा गया है. ये अपनी अनोखी बनावट, सुंदरता और सबसे खास समुद्री जीवों में से एक है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.