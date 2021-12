हवा में उड़ते हुए बाज ने दूर से देखा समुद्र में शिकार, पंजे में जकड़ा और यूं हो गया फुर्र; देखें Video

Viral Video: एक पक्षी एक बड़ी मछली को अपने पंजों में पकड़कर समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है. वीडियो में कुछ सेकंड के लिए, मछली को हवा में छटपटाते हुए देख जा सकता है, लेकिन पक्षी ने अपने शिकार को कसकर पकड़ा हुआ है. लोग 25 सेकेंड के इस वीडियो को वॉट्सऐप, ट्विटर पर तरह-तरह के दावों के साथ शेयर कर रहे हैं.

जबकि कुछ इसे एक बेबी शार्क को ले जाने वाला चील कह रहे हैं, अन्य लोग पहाड़ों पर रहने वाला पक्षी कोंडोर बता रहे हैं. कुछ फेसबुक यूजर्स का दावा है कि पक्षी जिस शार्क को ले जा रहा था वह 11 फीट लंबी थी. चलिए अब हम बताते हैं इस वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई.

दरअसल यह वीडियो करीब डेढ़ साल पुराना है और यह अब सोशल मीडिया पर मीम पेजों द्वारा शेयर किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पक्षी कोई मछली लेकर उड़ रहा होता है, लेकिन लोगों ने मछली को बेबी शॉर्क बता दिया. जबकि यह बिल्कुल भी गलत है. यह एक ओस्प्रे (Osprey) था, जिसे समुद्री बाज़ के रूप में भी जाना जाता है. उसने समुद्र में दूर से अपना शिकार देखा और फिर शिकार करने के बाद उड़ने लगा. वह अपने पंजों में एक बड़े स्पेनिश मैकेरल (Spanish Mackerel) फिश के साथ उड़ रहा होता है.

Ashley White from Erwin, TN took this video from her hotel balcony of an osprey with a large spanish mackerel in its talons! Some think it’s a condor with a great white. I like the way they think pic.twitter.com/myXn2lTTI1

