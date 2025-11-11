Advertisement
तौलिए में क्यों होती है ये पतली लाइन? नहीं मालूम हैं तो जान लें, वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप

Secret Behind Bath Towel: क्या आप जानते हैं कि आपके बाथरूम टॉवल पर बनी लाइनें क्या दर्शाती हैं? ये डोबी बॉर्डर टॉवल को मजबूती देते हैं, उन्हें फटने से बचाते हैं और उनकी बनावट को बनाए रखते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:32 AM IST
तौलिए में क्यों होती है ये पतली लाइन? नहीं मालूम हैं तो जान लें, वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप

Towel Stripes Secret: अधिकांश लोग शायद ही कभी यह सोचते हैं कि उनके बाथ टॉवल पर बनी ये समानांतर लाइनें आखिर होती क्यों हैं. ये केवल डिज़ाइन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि टॉवल की मजबूती, बनावट और उसकी लंबी उम्र के पीछे का असली राज़ हैं. इन लाइनों को “डोबी बॉर्डर (Dobby Borders)” कहा जाता है, जो टॉवल के पूरे ढांचे को संतुलित और मज़बूत बनाते हैं.

आपके बाथ टॉवल पर ये लाइनें क्यों होती हैं?

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके टॉवल के सिरों पर थोड़ी अलग बनावट या मोटाई दिखाई देती है? यही डोबी बॉर्डर है. ये बुनाई के दौरान विशेष तकनीक से बनाए जाते हैं जो टॉवल के सिरों को सुरक्षित रखते हैं. जब टॉवल बार-बार इस्तेमाल और धुलाई से गुज़रते हैं, तो ये बॉर्डर उन्हें जल्दी फटने से बचाते हैं और उनके किनारों को सुदृढ़ बनाए रखते हैं.

डोबी बॉर्डर टॉवल की मजबूती कैसे बढ़ाते हैं?

डोबी बॉर्डर मूल रूप से टॉवल का सेफ्टी जोन होते हैं. उनकी बुनाई टॉवल के बाकी हिस्से की तुलना में सघन होती है, जिससे यह किनारों पर आने वाले दबाव को सहन कर पाता है. चाहे आप टॉवल को जोर से निचोड़ें या बार-बार धोएं, ये बॉर्डर उसे फटने नहीं देते. इसी कारण उच्च गुणवत्ता वाले टॉवल में हमेशा अच्छे से परिभाषित बॉर्डर होते हैं.

क्या ये टॉवल का आकार?

डोबी बॉर्डर टॉवल की बनावट को ढीला पड़ने से रोकते हैं. बिना बॉर्डर वाले टॉवल समय के साथ मुड़ जाते हैं या असमान दिखने लगते हैं. लेकिन डोबी बॉर्डर पूरे कपड़े को फ्रेम की तरह थामे रखते हैं, जिससे टॉवल धोने के बाद भी अपना आकार बनाए रखता है. यही वजह है कि अच्छे टॉवल सालों तक नए जैसे दिखते हैं.

केवल सुंदरता नहीं, बल्कि स्मार्ट इंजीनियरिंग

हालांकि डोबी बॉर्डर टॉवल को एक आकर्षक लुक देते हैं, लेकिन इनका असली महत्व उनकी संरचनात्मक भूमिका में है. ये कपड़े की बुनावट को स्थिर रखते हैं, जिससे उसकी अवशोषण क्षमता और टिकाऊपन दोनों बढ़ जाते हैं. यानी अगली बार जब आप अपने टॉवल की सुंदर लाइनों को देखें, तो जान लीजिए, ये केवल सुंदरता नहीं, बल्कि स्मार्ट इंजीनियरिंग का हिस्सा हैं. टॉवल की ये साधारण लगने वाली लाइनें केवल डिजाइन नहीं, बल्कि उसके जीवन की सुरक्षा कवच हैं.

अगली बार जब आप कोई नया टॉवल चुनें, तो उसके डोबी बॉर्डर पर जरूर ध्यान दें क्योंकि यही छोटे विवरण तय करते हैं कि आपका टॉवल सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि टिकाऊपन में भी बेहतरीन साबित होगा.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

