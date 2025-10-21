Advertisement
trendingNow12969901
Hindi Newsजरा हटके

चट्टान के बीच मिला खुफिया दरवाजा; शख्स जैसे ही अंदर घुसा, सुरंग में दिखी दूसरी दुनिया, देखें वीडियो

इटली में एक एक्सप्लोरर को चट्टान के बीच छिपा खुफिया दरवाजा मिला जो एक पुराने बंकर की ओर जाता था. अंदर लोहे की दीवारें, जंग लगे दरवाजे और रहस्यमय लिवर दिखे। माना जा रहा है कि यह बंकर दूसरे विश्व युद्ध का है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चट्टान के बीच मिला खुफिया दरवाजा; शख्स जैसे ही अंदर घुसा, सुरंग में दिखी दूसरी दुनिया, देखें वीडियो

Viral News: पुराने समय में लोग अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ों और गुफाओं का इस्तेमाल करते थे. समय बीता तो इन जगहों को युद्ध के दौरान बंकरों के रूप में बनाया जाने लगा. हाल ही में एक एक्सप्लोरर ने भी एक ऐसा ही बंकर खोजा जो चट्टान के बीच छिपा था. यह दरवाजा देखने में बिल्कुल पत्थर जैसा था, जिससे कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पीछे कुछ है. दरवाजा खुलते ही अंदर एक गेट दिखाई दिया, जो सीधे एक संकरी सुरंग की ओर जाता था.

सुरंग में मिला बंकर का रास्ता

जैसे ही शख्स उस सुरंग में उतरा, उसने देखा कि यह जगह बेहद पुरानी है. लोहे की दीवारें, जंग लगे दरवाजे और संकरी सुरंग देखकर लग रहा था कि यह किसी युद्धकाल का ठिकाना है. वीडियो में वह बंकर के अंदर जाता दिख रहा है, जहां दीवारों पर पेंट के निशान और धातु के उपकरण अब भी मौजूद हैं. यह बंकर इतना गहराई में है कि अंदर जाते-जाते हवा भी भारी लगने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंदर छिपा रहस्यमय मैकेनिज्म

शख्स को अंदर एक लोहे का लिवर दिखता है, जिसे वह घुमाता है. उसके घूमते ही पूरे बंकर में गूंजती आवाज सुनाई देती है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि लिवर किस काम का था, लेकिन माना जा रहा है कि यह किसी पुराने मैकेनिज्म से जुड़ा हो सकता है. वीडियो में वह बताता है कि यह जगह शायद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के ठहरने या रक्षा के लिए बनाई गई थी. सोशल मीडिया यूजर्स इस खोज को ‘रहस्यमयी दुनिया’ का दरवाजा बता रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bunker Urbex (@bunker.urbex)

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @bunker.urbex पर पोस्ट किया गया जो पुराने बंकरों की खोज के लिए जाना जाता है. वीडियो में नॉर्थ इटली से जुड़े एक अकाउंट को टैग किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बंकर इटली में है. पोस्ट के बाद हजारों यूजर्स ने इसे देखा और कमेंट करते हुए लिखा कि यह जगह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगती. कई लोगों ने कहा कि इतिहास अपने अंदर कितने रहस्य समेटे बैठा है, यह वीडियो उसका बेहतरीन उदाहरण है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
Last mughal emperor in India
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी