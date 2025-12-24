Advertisement
सीक्रेट सैंटा के इन देशों हैं अलग-अलग नाम, कहां से आया ये और कैसे दुनिया में छाया? जानें इसकी पूरी कहानी

सीक्रेट सैंटा के इन देशों हैं अलग-अलग नाम, कहां से आया ये और कैसे दुनिया में छाया? जानें इसकी पूरी कहानी

Christmas Tradition: आज के समय में सोशल मीडिया सीक्रेट सैंटा की तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है. लोग अपने अनजान गिफ्ट देने वाले का शुक्रिया अदा करते दिखते हैं और अंदाजा लगाते रहते हैं कि उनका सीक्रेट सैंटा कौन था?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:23 AM IST
सीक्रेट सैंटा के इन देशों हैं अलग-अलग नाम, कहां से आया ये और कैसे दुनिया में छाया? जानें इसकी पूरी कहानी

Secret Santa Origin: क्रिसमस का मौसम आते ही सजावट, खास पकवान और कैरोल्स के साथ एक परंपरा हर किसी का ध्यान खींचती है, जिसे सीक्रेट सैंटा कहा जाता है. ऑफिस हो या परिवार, गुमनाम तरीके से गिफ्ट देने और पाने का रोमांच लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है. यही वजह है कि जो लोग धार्मिक रूप से क्रिसमस नहीं मनाते, वे भी इस परंपरा में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हैं.

सीक्रेट सैंटा इतना वायरल क्यों?

आज के समय में सोशल मीडिया सीक्रेट सैंटा की तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है. लोग अपने अनजान गिफ्ट देने वाले का शुक्रिया अदा करते दिखते हैं और अंदाजा लगाते रहते हैं कि उनका सीक्रेट सैंटा कौन था. यह परंपरा केवल गिफ्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों के बीच जुड़ाव और खुशी का कारण बनती है. कई लोग नहीं जानते कि सीक्रेट सैंटा की शुरुआत यूरोप की क्रिसमस परंपराओं से जुड़ी हुई है. खासतौर पर स्कैंडिनेवियाई और जर्मन संस्कृति में गुप्त रूप से तोहफे देने की परंपरा काफी पुरानी है. इन्हीं रीति-रिवाजों ने समय के साथ आधुनिक सीक्रेट सैंटा का रूप ले लिया.

संत निकोलस की कहानी का क्या है रोल?

सीक्रेट सैंटा की सबसे पुरानी प्रेरणाओं में से एक संत निकोलस की कहानी मानी जाती है. चौथी सदी के यह बिशप अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे. कहा जाता है कि वह जरूरतमंदों को चुपचाप उपहार और सोने के सिक्के छोड़ जाते थे. उनकी यह गुप्त मदद ही आज के सीक्रेट सैंटा की नींव बनी. स्कैंडिनेविया में जुल्कलैप नाम की एक परंपरा आज भी प्रचलित है. इसमें लोग पड़ोसियों के दरवाजे पर दस्तक देकर गिफ्ट छोड़कर भाग जाते हैं. इस रहस्यमयी और मजेदार अंदाज ने सीक्रेट सैंटा की भावना को और मजबूत किया.

अन्य देशों में क्या है अलग नाम?

आधुनिक सीक्रेट सैंटा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिकी परोपकारी लैरी डीन स्टीवर्ट को भी दिया जाता है. 1979 में नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्होंने छुट्टियों के दौरान जरूरतमंदों को गुमनाम रूप से 100 डॉलर देने शुरू किए. उनके इन कार्यों ने लोगों को प्रेरित किया और यह परंपरा स्कूलों, ऑफिसों और सामाजिक कार्यक्रमों तक फैल गई. यूके और ऑस्ट्रेलिया में सैंटा को क्रिस क्रिंगल कहा जाता है, आयरलैंड में क्रिस किंडल और जर्मनी में विच्टेलन. नाम अलग हैं, लेकिन भावना एक ही है, बिना नाम बताए खुशियां बांटना और त्योहार को खास बनाना.

