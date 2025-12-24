Secret Santa ने किसी को दिए 'नकली नोट' तो किसी को 'पुराने दीये', ऑफिस Prank Video हो रहा वायरल

Secret Santa Prank Gifts: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ ऑफिस कर्मचारियों को अपने सीक्रेट सैंटा गिफ्ट्स पर रिएक्ट करते देखा गया. इन गिफ्ट्स में नकली नोटों का बंडल, मच्छर भगाने वाला स्प्रे, अखबार में लिपटे पुराने दीये जैसे अजीब तोहफे शामिल थे. पहली नजर में ये आम घरों में मिलने वाली चीजें लगती हैं, लेकिन असल में ये सीक्रेट सैंटा के नाम पर दिए गए प्रैंक गिफ्ट्स थे.

ऑफिस में हुआ सीक्रेट सैंटा वाला प्रैंक

सीक्रेट सैंटा क्रिसमस के दौरान ऑफिस में खेला जाने वाला एक मजेदार गेम होता है, जिसमें हर कर्मचारी किसी एक रैंडम सहकर्मी के लिए गिफ्ट लाता है और अपनी पहचान छुपाए रखता है. लेकिन इस मामले में कुछ कर्मचारियों ने असली गिफ्ट की जगह जानबूझकर प्रैंक गिफ्ट दिए, जिससे पूरा ऑफिस चौंक गया. वीडियो में दिख रहा है कि जिन कर्मचारियों को ये अजीब गिफ्ट मिले, उन्होंने इसे खेल भावना में लिया. किसी ने हंसते हुए रिएक्ट किया तो किसी ने हैरानी जताई, लेकिन माहौल ज्यादा बिगड़ा नहीं. बाद में बताया गया कि असली गिफ्ट्स उन्हें अलग से दे दिए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

सोशल मीडिया पर लोगों को यह प्रैंक कैसा लगा?

जहां कुछ लोगों को यह वीडियो बेहद मजेदार लगा, वहीं कई यूजर्स को यह प्रैंक क्रूर लगा. कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने ऑफिस में दिल से महंगे गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला. ऐसे लोगों को यह वीडियो देखकर बुरा लगा. यह पोस्ट इंस्टाग्राम हैंडल ‘meemie.hehe’ से शेयर की गई थी, जिसे दो दिन में 1.46 लाख से ज्यादा बार देखा गया. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि सीक्रेट सैंटा प्रैंक सफल रहा और ऑफिस में मचा हंगामा इसके लायक था. हालांकि, जी न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: Video: म्यूजियम में फोटो लेते वक्त बच्चे से टूटा 2.5 करोड़ का सोने का ताज! फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते आप

कमेंट्स में क्या-क्या कहा गया?

कमेंट सेक्शन में लोगों की राय बंटी हुई दिखी. किसी ने लिखा कि एक कर्मचारी के लिए बुरा लगा, तो किसी ने मजाक में कहा कि उसने एक बार टॉयलेट सीट कवर गिफ्ट किया था और एचआर का कॉल आ गया था. वहीं कुछ ने कहा कि ऐसे मजाक एक हेल्दी ऑफिस कल्चर की निशानी होते हैं. कई यूजर्स ने साफ कहा कि यह मजाक नहीं बल्कि अपमान जैसा है. एक ने लिखा कि ये गिफ्ट्स मजाक नहीं, बल्कि यह दिखाते हैं कि आपका ऑफिस मेट आपके बारे में क्या सोचता है. कुछ ने कहा कि लड़कियों को अक्सर बेहतर गिफ्ट मिलते हैं, तो किसी ने “रोहन भाई को न्याय मिले” जैसे कमेंट किए.