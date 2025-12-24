Advertisement
trendingNow13051765
Hindi Newsजरा हटकेSecret Santa ने किसी को दिए नकली नोट तो किसी को पुराने दीये, ऑफिस Prank Video हो रहा वायरल

Secret Santa ने किसी को दिए 'नकली नोट' तो किसी को 'पुराने दीये', ऑफिस Prank Video हो रहा वायरल

Christmas Fake Money Gift: ऑफिस सीक्रेट सैंटा में किसी को नकली नोट मिले तो किसी को मच्छर भगाने की कॉइल, प्रैंक गिफ्ट्स का यह वीडियो वायरल हुआ और लोगों के बीच मजाक बनाम संवेदनशीलता की बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Secret Santa ने किसी को दिए 'नकली नोट' तो किसी को 'पुराने दीये', ऑफिस Prank Video हो रहा वायरल

Secret Santa Prank Gifts: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ ऑफिस कर्मचारियों को अपने सीक्रेट सैंटा गिफ्ट्स पर रिएक्ट करते देखा गया. इन गिफ्ट्स में नकली नोटों का बंडल, मच्छर भगाने वाला स्प्रे, अखबार में लिपटे पुराने दीये जैसे अजीब तोहफे शामिल थे. पहली नजर में ये आम घरों में मिलने वाली चीजें लगती हैं, लेकिन असल में ये सीक्रेट सैंटा के नाम पर दिए गए प्रैंक गिफ्ट्स थे.

ऑफिस में हुआ सीक्रेट सैंटा वाला प्रैंक

सीक्रेट सैंटा क्रिसमस के दौरान ऑफिस में खेला जाने वाला एक मजेदार गेम होता है, जिसमें हर कर्मचारी किसी एक रैंडम सहकर्मी के लिए गिफ्ट लाता है और अपनी पहचान छुपाए रखता है. लेकिन इस मामले में कुछ कर्मचारियों ने असली गिफ्ट की जगह जानबूझकर प्रैंक गिफ्ट दिए, जिससे पूरा ऑफिस चौंक गया. वीडियो में दिख रहा है कि जिन कर्मचारियों को ये अजीब गिफ्ट मिले, उन्होंने इसे खेल भावना में लिया. किसी ने हंसते हुए रिएक्ट किया तो किसी ने हैरानी जताई, लेकिन माहौल ज्यादा बिगड़ा नहीं. बाद में बताया गया कि असली गिफ्ट्स उन्हें अलग से दे दिए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

सोशल मीडिया पर लोगों को यह प्रैंक कैसा लगा?

जहां कुछ लोगों को यह वीडियो बेहद मजेदार लगा, वहीं कई यूजर्स को यह प्रैंक क्रूर लगा. कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने ऑफिस में दिल से महंगे गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला. ऐसे लोगों को यह वीडियो देखकर बुरा लगा. यह पोस्ट इंस्टाग्राम हैंडल ‘meemie.hehe’ से शेयर की गई थी, जिसे दो दिन में 1.46 लाख से ज्यादा बार देखा गया. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि सीक्रेट सैंटा प्रैंक सफल रहा और ऑफिस में मचा हंगामा इसके लायक था. हालांकि, जी न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meeetaaliii (@meemie.hehe)

 

यह भी पढ़ें: Video: म्यूजियम में फोटो लेते वक्त बच्चे से टूटा 2.5 करोड़ का सोने का ताज! फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते आप

कमेंट्स में क्या-क्या कहा गया?

कमेंट सेक्शन में लोगों की राय बंटी हुई दिखी. किसी ने लिखा कि एक कर्मचारी के लिए बुरा लगा, तो किसी ने मजाक में कहा कि उसने एक बार टॉयलेट सीट कवर गिफ्ट किया था और एचआर का कॉल आ गया था. वहीं कुछ ने कहा कि ऐसे मजाक एक हेल्दी ऑफिस कल्चर की निशानी होते हैं. कई यूजर्स ने साफ कहा कि यह मजाक नहीं बल्कि अपमान जैसा है. एक ने लिखा कि ये गिफ्ट्स मजाक नहीं, बल्कि यह दिखाते हैं कि आपका ऑफिस मेट आपके बारे में क्या सोचता है. कुछ ने कहा कि लड़कियों को अक्सर बेहतर गिफ्ट मिलते हैं, तो किसी ने “रोहन भाई को न्याय मिले” जैसे कमेंट किए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Secret Santaprank videomosquito repellent

Trending news

26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
BMC Chunav 2026
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
सवा लाख की मछलियां मर गईं... पीठ में दर्द उठा, राज ठाकरे ने बगावत क्यों की थी?
maharastra politics
सवा लाख की मछलियां मर गईं... पीठ में दर्द उठा, राज ठाकरे ने बगावत क्यों की थी?
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट