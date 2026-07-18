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जिस कॉलेज में BTech पढ़ने का था सपना, वहीं सिक्योरिटी गार्ड बनकर कर रहा नौकरी; लड़के की कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो लाखों लोगों की आंखें नम कर रहा है. वीडियो में एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी जिंदगी की ऐसी दास्तान सुना रहा है, जिसे सुनकर हर कोई फफक-फफक कर रो रहा है. कभी वह उसी कॉलेज में BTech की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसका सपना अधूरा छोड़ दिया. आज वह उसी कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:33 AM IST
जिस कॉलेज में BTech पढ़ने का था सपना, वहीं सिक्योरिटी गार्ड बनकर कर रहा नौकरी; लड़के की कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप
Image Credit: Image credit: instagram/@viral_keedaa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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