/जिस कॉलेज में BTech पढ़ने का था सपना, वहीं सिक्योरिटी गार्ड बनकर कर रहा नौकरी; लड़के की कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप

कहते हैं ना कि किस्मत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है. कभी-कभी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ऐसी ही एक सच्ची कहानी लोगों के सामने रखी है. जो भी इस कहानी को देख और सुन रहा है, वह अपनी आंखों से बहते आंसू नहीं रोक पा रहा है.
वायरल वीडियो में दिख रहा नौजवान लड़का एक कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता दिख रहा है. पहली नजर में वह एक आम कर्मचारी लगता है, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनाई, तो हजारों लोग भावुक हो गए. लड़के ने बताया कि जिस कॉलेज में वह कभी एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहता था, आज उसी कॉलेज के गेट पर खड़े होकर दूसरों का स्वागत करता है. उसकी यह बात सुनकर हर कोई रो पड़ा.
यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर साहिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि जिस कॉलेज में पढ़ने का सपना लेकर आया था, आज वहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है. बातचीत के दौरान लड़के ने बताया कि हर दिन जब वह कॉलेज के अंदर अपनी ड्यूटी करता है, तो उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं. उसने कहा कि जब वह छात्रों को पढ़ाई करते, हंसते और अपने भविष्य की तैयारी करते देखता है, तो कई बार उसकी आंखें भी भर आती हैं. लड़के ने कहा कि जिंदगी ने उसे ऐसा मोड़ दिखाया, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी.
बातचीत में लड़के ने बताया कि कुछ साल पहले वह इसी कॉलेज में BTech में एडमिशन लेने आया था. उस समय उसका सपना इंजीनियर बनने का था. उसने अपने भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई थीं. लेकिन घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया. मजबूरी में उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी. उसने बताया कि बाद में उसने 3D एनीमेशन और गेम डिजाइनिंग की पढ़ाई करने की भी कोशिश की, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण वह सपना भी पूरा नहीं हो सका.
हालांकि, हालात ने उसका रास्ता बदल दिया, लेकिन उसने अपने हुनर को पूरी तरह नहीं छोड़ा. वीडियो में लड़के ने बताया कि उसे आज भी 3D डिजाइनिंग में काफी दिलचस्पी है. वह पहले 3D Studio Max, Cinema 4D और ZBrush जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पर काम कर चुका है. उसका कहना है कि अगर उसे सही मौका मिले, तो वह इस फील्ड में फिर से काम शुरू करना चाहता है. उसने कहा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन सीखा हुआ हुनर आज भी उसके पास है.
लड़के ने बातचीत के दौरान बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स उसकी कहानी जानते हैं. खासकर लॉ डिपार्टमेंट के कुछ छात्र अक्सर उससे बात करते हैं और उसे अपने सपनों को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं. वे उसे कहते हैं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए. लड़के ने कहा कि जब कोई उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो उसे लगता है कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने उस लड़के को कमेंट में भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. कई यूजर्स ने लिखा कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि भाई, कभी हिम्मत मत हारना. एक दिन जरूर सफलता मिलेगी. दूसरे यूजर ने लिखा कि भगवान जरूर मेहनत का फल देंगे. कुछ लोगों ने पूछा कि क्या किसी तरह उसकी मदद की जा सकती है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि अगर उसके पास हुनर है, तो उसे दोबारा अपने करियर की शुरुआत जरूर करनी चाहिए.
यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है. देश में ऐसे हजारों युवा हैं, जो पढ़ाई और बड़े सपने लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आर्थिक हालात उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं. कई लोगों को परिवार की जिम्मेदारियों के कारण नौकरी करनी पड़ती है और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं. हालांकि, समय बदल रहा है और अब ऑनलाइन सीखने, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से नए मौके भी सामने आ रहे हैं.
करियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास हुनर है, तो वह देर-सबेर जरूर काम आता है. आज 3D डिजाइनिंग, एनीमेशन, गेम डेवलपमेंट और डिजिटल कंटेंट जैसी इंडस्ट्री में लगातार नए अवसर बन रहे हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सीखना जारी रखे और अपने स्किल्स को अपडेट करता रहे, तो नई शुरुआत करना संभव है. लड़के की कहानी भी यही बताती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सपनों को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं होता.
सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां लोगों के दिल में जगह बना लेती हैं. इस सिक्योरिटी गार्ड की कहानी भी ऐसी ही है. एक समय वह इसी कॉलेज में स्टूडेंट बनने का सपना लेकर आया था, लेकिन जिंदगी ने उसे उसी कैंपस में नौकरी करने के लिए खड़ा कर दिया. फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है. शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की कहानी बन गया है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं.
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