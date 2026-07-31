/करेले की भुजिया, दाल-चावल और पापड़... ₹10 में भरपेट खाना! सिक्योरिटी गार्ड ने दिखाया अपनी कंपनी का लंच, वीडियो देख लोग हैरान

Security Guard Viral Video: एक वीडियो इन दिनों खूब देखा जा रहा है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी कंपनी से मिलने वाले सिर्फ 10 रुपये के लंच को दिखाता नजर आ रहा है. कम दाम में इतनी सारी चीजें देखकर लोग काफी खुश हैं और कंपनी के मालिक की तारीफ कर रहे हैं. आजकल के जमाने में जहां बाहर एक वक्त का खाना खाने में 50 से 100 रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं, वहीं अगर किसी को सिर्फ 10 रुपये में भरपेट खाना मिल जाए तो हैरानी होना लाजमी है.
इंस्टाग्राम यूजर और सिक्योरिटी गार्ड आनंद कुमार ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे अपनी कंपनी से मिलने वाले लंच को दिखाते हुए कहते हैं, "तो दोस्तों, आ गया कंपनी का खाना. हमारी कंपनी सिर्फ ₹10 लेती है." उनका यह अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
थाली में क्या-क्या खास था?
वीडियो में आनंद कहते हैं, "लंच का समय हो रहा है, चलिए देखते हैं आज कंपनी ने क्या भेजा है." इसके बाद वे खाने का पैकेट खोलते हैं. पैकेट के अंदर से पापड़, करेले की भुजिया, सब्जी, प्याज, चावल और दाल निकलती है. वे आगे बताते हैं कि यही खाना अगर कोई बाहर खाने जाए तो 50 से 100 रुपये तक का मिलता है, लेकिन उनकी कंपनी में यह सिर्फ 10 रुपये में दिया जाता है. इतने कम दाम में इतनी सारी चीजें देखकर लोग काफी इम्प्रेस नजर आए.
इंटरनेट पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया
वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने कंपनी की इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "कंपनी के मालिक पर भगवान की कृपा बनी रहे." वहीं एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "भाई, मुझे भी अपने साथ जॉब दिला दो." एक और व्यक्ति ने कमेंट किया, "मजा आ गया यह खाना देखकर. मुझे दाल, चावल और करेले की भुजिया बहुत पसंद है. भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो."
पैकिंग को लेकर उठे कुछ सवाल
तारीफों के बीच कुछ लोगों ने खाने की पैकिंग पर चिंता जताई. दरअसल, वीडियो में खाना प्लास्टिक की थैली में पैक दिख रहा था. इस पर ध्यान दिलाते हुए एक यूजर ने लिखा, "कंपनी को खाने की पैकिंग थोड़ी बदलनी चाहिए." एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "यह बहुत अच्छी बात है कि आपकी कंपनी खाना देती है, लेकिन इसे प्लास्टिक बैग में क्यों दिया जा रहा है? क्या इसे टिफिन बॉक्स में नहीं दिया जा सकता?" इस बीच एक यूजर ने बहुत ही गहरी बात लिखी, "एक इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकता है." लोगों को आनंद कुमार का यह सादगी भरा अंदाज बहुत पसंद आया.