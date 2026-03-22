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डांस रील बना रही लड़कियों के साथ नाचने लगा सिक्योरिटी गार्ड, एनर्जी देख यूजर्स बोले- लड़कियों से बेहतर...

Security Guard Dance Video: सोशल मीडिया पर डांस वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. लेकिन ये वीडियो अलग ही लेवल का है. ऐसा नहीं है कि डांस स्टेप्स बहुत कमाल के हैं, बल्कि खास बात ये है कि डांस वीडियो के बीच में गार्ड अंकल कूद पड़े और पूरी लाइमलाइट ले गए.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:04 AM IST
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डांस रील बना रही लड़कियों के साथ नाचने लगा सिक्योरिटी गार्ड, एनर्जी देख यूजर्स बोले- लड़कियों से बेहतर...

Dance Video: यूं तो सोशल मीडिया पर डांस वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा. वीडियो में दिखता है कि जब जेन जी लड़कियां डांस रील बना रही हैं तब गार्ड अंकल बीच में कूद जाते हैं. इसके बाद अंकल के डांस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वीडियो बताता है कि खुशी और टैलेंट किसी पहचान के मोहताज नहीं होते हैं. ये शानदार पल अब खूब वायरल हो रहा है.

सिक्योरिटी गार्ड के इस डांस वीडियो ने सबका दिल जीत लिया. यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में दिखा जा सकता है कि कुछ लड़किया सोसाइटी के खुले परिसर में डांस रील बना रही हैं. इस दौरान लड़कियां पूरा सेटअप कर कैमरे के सामने डांस करने के लिए तैयार खड़ी हैं. इसके बाद जो होता है वो देख किसी का भी मन खुश हो जाएगा.

अचानक हुई गार्ड की एंट्री

जब लड़कियां डांस करने के लिए तैयार खड़ी हैं तो उनके बीच सिक्योरिटी गार्ड भी नजर आता है. इसके बाद जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, लड़कियां बेबी डॉल गाने पर डांस शुरू कर देती हैं. कुछ ही सेकेंड बाद गार्ड अंकल भी डांस स्टेप्स को पकड़ लेते हैं और लड़कियों के साथ ताल से ताल मिलाने लगते हैं. इस दौरान गार्ड के एक्सप्रेशन्स के साथ एनर्जी देखने लायक थी. टाइमिंग और डांस स्टेप्स से गार्ड ने पूरी लाइमलाइट लूट ली. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

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यह भी पढ़ें: सिर पर ईंटें, कदमों में ताल... संघर्ष के बीच मजदूर महिलाओं का अंनोखा डांस वायरल

किसने शेयर किया वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर @relatableaf.inm नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देख यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अंकल लड़कियों से बेहतर डांस कर रहे हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, "बस अंकल के लिए लाइक कर रहा हूं." किसी ने लिखा कि अंकल को अपना प्राइम टाइम याद आ गया. एक अन्य यूजर ने लिखा, "अंकल बी लाइक: बिटिया रुको मैं भी आ रहा हूं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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