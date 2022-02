खड़े-खड़े बोर हो रहा था सेक्युरिटी गार्ड, लगा दिया 7 करोड़ रुपए का चूना; असलियत है चौंकाने वाली

एक रशियन आर्ट गैलरी (Russian Gallery) में सुरक्षा गार्ड ने फेसलेस फिगर्स पेटिंग पर आंखें बना दी, जिसकी कीमत £740,000 (लगभग 7,52,06,182 रुपये) है. ऐसा करके उसने उस पेटिंग को बर्बाद कर दिया. जब उस सेक्युरिटी गार्ड से पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया तो उसने अजीबोगरीब जवाब दिया. सुरक्षा गार्ड ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने इस जॉब से बोर हो रहा था.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, रूस स्थित येकातेरिनबर्ग (Russia’s Yekaterinburg) के येल्तसिन सेंटर (Yeltsin Center) में एक अब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक्जिबिशन (Abstract Art Exhibition) के दौरान, सुरक्षा गार्ड ने आर्टिस्ट अन्ना लेपोर्स्काया (Anna Leporskaya) की 'थ्री फिगर्स' (19321934) पेंटिंग पर बॉलपॉइंट पेन से दो जोड़ी आंखें बना डाली. गार्ड ने अपनी नौकरी के पहले दिन ऐसा काम किया.

I can’t help but laugh at this security guard who drew eyes on this painting by Anna Leporskaya because he was bored. I hope it won’t be a difficult restoration. https://t.co/8VejD87OjV

— Megan Narvey (@narveym) February 10, 2022