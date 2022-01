भयंकर ठंड में भारतीय जवानों की बहादुरी देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा आपका

शून्य से नीचे के तापमान का मुकाबला करने या विकट परिस्थितियों में फंसे नागरिकों को बचाने, किसी भी कठिनाई में हमारे सेना के सभी जवानों का अपने देश के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है. आपको याद होगा कि कैसे बर्फीले तूफान जैसी परिस्थितियों के बीच घुटने तक गहरे बर्फ में खड़े सेना के एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस वीडियो को देखकर सभी भारतीय नागरिकों का सीन गर्व से चौड़ा हो गया था. कुछ ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद एक बार फिर आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे, बल्कि भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे.

फिलहाल, पेश है भारतीय सैनिकों का एक और दिल जीत लेने वाला वीडियो, जो सभी का ध्यान आकर्षित करने वाला है. इस वीडियो को आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. सेना के जवानों को कड़ाके की ठंड का डटकर मुकाबला करते और बर्फ में वॉलीबॉल खेलते हुए देखा गया. वीडियो को हर तरफ से सराहना मिल रही है. इस वीडियो खास बात यह है कि वह न सिर्फ कड़ाके की ठंड का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि उसका आनंद भी ले रहे हैं. इस ठंड में अच्छे से अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन भारतीय सैनिकों की जितनी तारीफ की जाए, वह कम है.

The best ‘Winter Games.’

Our Jawans. pic.twitter.com/8Jwk4CEy2W

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) January 13, 2022