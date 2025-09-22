ढूंढ-ढूंढकर थक गई, लेकिन नहीं मिला कोई दूल्हा! फिर दुल्हन ने खुद से क्यों रचा ली शादी?

इटली की फिटनेस ट्रेनर लॉरा मेसी ने आठ साल पहले खुद से शादी की. इसका कारण था कि उन्हें सही जीवनसाथी नहीं मिला. इस शादी में 70 मेहमान, शादी का गाउन, ब्राइड्समेड और तीन-स्तरीय केक शामिल था. मेसी का मानना है कि सबसे पहले हर किसी को खुद से प्यार करना चाहिए. उन्होंने कहा, “आपके पास बिना राजकुमार के भी एक फेयरीटेल हो सकती है."

शादी का विचार कैसे आया?

मेसी का 12 साल का रिश्ता खत्म होने के बाद उन्होंने तय किया कि अगर 40वें जन्मदिन तक उन्हें आत्मा के साथी नहीं मिला तो वे खुद से शादी करेंगी. उन्होंने कहा, “अगर भविष्य में कोई ऐसा पुरुष मिलता है, तो अच्छा है, लेकिन मेरी खुशियां उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं हैं." उन्होंने आलोचनाओं को नजरअंदाज किया और कहा कि खुद से शादी करने के लिए संसाधन, परिवार और दोस्तों का समर्थन, और थोड़ी सी पागलपन की जरूरत होती है.

इंटरनेट ने कैसे प्रतिक्रिया दी?

सोशल मीडिया पर लोग मेसी की शादी पर मजाक और हैरानी दोनों व्यक्त कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “वास्तव में सवाल: इसमें और अविवाहित होने में क्या अंतर है?”

एक ने मजाक में कहा, “हर बहस में वह जीत जाती हैं.” कई लोग पूछते हैं कि अगर तलाक हुआ तो घर किसका होगा या अगर किसी से मिलती हैं तो क्या यह खुद से धोखा होगा. कुछ ने प्रेरणा भी ली और बताया कि उन्होंने खुद से शादी कर जीवन में खुशियां पाई हैं.

खुद से शादी का ट्रेंड

मेसी की शादी सोलोगैमी कहलाती है, जिसमें व्यक्ति खुद से शादी की रस्म निभाता है. यह पारंपरिक शादी की तरह होती है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती. मेसी की शादी को इटली में पहली ऐसी शादी माना गया. सोलोगैमी का ट्रेंड अब कई देशों में फैल चुका है. जापान में एजेंसियां महिलाओं के लिए सेल्फ-वेडिंग पैकेज देती हैं, अमेरिका में कंपनियां जैसे आई मैरिड मी सेल्फ-वेडिंग किट बेचती हैं और कनाडा में मैरी योरसेल्फ वैनकुवर जैसी सेवाएं लोगों को अकेले शादी समारोह मनाने का अवसर देती हैं.

क्या सोलोगैमी सिर्फ मजाक है या आत्म-सम्मान का संदेश?

यह ट्रेंड न सिर्फ मजाक या सोशल मीडिया के लिए है, बल्कि यह आत्म-प्रेम, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान का प्रतीक भी है. लोग इसे अपने जीवन में खुशियां और आत्मविश्वास लाने का एक तरीका मानते हैं.