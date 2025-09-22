ढूंढ-ढूंढकर थक गई, लेकिन नहीं मिला कोई दूल्हा! फिर दुल्हन ने खुद से क्यों रचा ली शादी?
Advertisement
trendingNow12932106
Hindi Newsजरा हटके

ढूंढ-ढूंढकर थक गई, लेकिन नहीं मिला कोई दूल्हा! फिर दुल्हन ने खुद से क्यों रचा ली शादी?

Self Marriage Viral: इटली की फिटनेस ट्रेनर लॉरा मेसी ने आठ साल पहले खुद से शादी की. इसका कारण था कि उन्हें सही जीवनसाथी नहीं मिला. इस शादी में 70 मेहमान, शादी का गाउन, ब्राइड्समेड और तीन-स्तरीय केक शामिल था. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ढूंढ-ढूंढकर थक गई, लेकिन नहीं मिला कोई दूल्हा! फिर दुल्हन ने खुद से क्यों रचा ली शादी?

इटली की फिटनेस ट्रेनर लॉरा मेसी ने आठ साल पहले खुद से शादी की. इसका कारण था कि उन्हें सही जीवनसाथी नहीं मिला. इस शादी में 70 मेहमान, शादी का गाउन, ब्राइड्समेड और तीन-स्तरीय केक शामिल था. मेसी का मानना है कि सबसे पहले हर किसी को खुद से प्यार करना चाहिए. उन्होंने कहा, “आपके पास बिना राजकुमार के भी एक फेयरीटेल हो सकती है."

शादी का विचार कैसे आया?

मेसी का 12 साल का रिश्ता खत्म होने के बाद उन्होंने तय किया कि अगर 40वें जन्मदिन तक उन्हें आत्मा के साथी नहीं मिला तो वे खुद से शादी करेंगी. उन्होंने कहा, “अगर भविष्य में कोई ऐसा पुरुष मिलता है, तो अच्छा है, लेकिन मेरी खुशियां उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं हैं." उन्होंने आलोचनाओं को नजरअंदाज किया और कहा कि खुद से शादी करने के लिए संसाधन, परिवार और दोस्तों का समर्थन, और थोड़ी सी पागलपन की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

इंटरनेट ने कैसे प्रतिक्रिया दी?

सोशल मीडिया पर लोग मेसी की शादी पर मजाक और हैरानी दोनों व्यक्त कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “वास्तव में सवाल: इसमें और अविवाहित होने में क्या अंतर है?”
एक ने मजाक में कहा, “हर बहस में वह जीत जाती हैं.” कई लोग पूछते हैं कि अगर तलाक हुआ तो घर किसका होगा या अगर किसी से मिलती हैं तो क्या यह खुद से धोखा होगा. कुछ ने प्रेरणा भी ली और बताया कि उन्होंने खुद से शादी कर जीवन में खुशियां पाई हैं.

खुद से शादी का ट्रेंड

मेसी की शादी सोलोगैमी कहलाती है, जिसमें व्यक्ति खुद से शादी की रस्म निभाता है. यह पारंपरिक शादी की तरह होती है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती. मेसी की शादी को इटली में पहली ऐसी शादी माना गया. सोलोगैमी का ट्रेंड अब कई देशों में फैल चुका है. जापान में एजेंसियां महिलाओं के लिए सेल्फ-वेडिंग पैकेज देती हैं, अमेरिका में कंपनियां जैसे आई मैरिड मी सेल्फ-वेडिंग किट बेचती हैं और कनाडा में मैरी योरसेल्फ वैनकुवर जैसी सेवाएं लोगों को अकेले शादी समारोह मनाने का अवसर देती हैं.

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

क्या सोलोगैमी सिर्फ मजाक है या आत्म-सम्मान का संदेश?

यह ट्रेंड न सिर्फ मजाक या सोशल मीडिया के लिए है, बल्कि यह आत्म-प्रेम, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान का प्रतीक भी है. लोग इसे अपने जीवन में खुशियां और आत्मविश्वास लाने का एक तरीका मानते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Weddingviraltrending

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;