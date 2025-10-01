शेयर कैब बुक करके जा रहा था ये शख्स, मुड़कर देखा तो गाड़ी में था ये जानवर

Viral Selfie With Goat: सोशल मीडिया पर एक शख्स की सेल्फी वायरल हो रही है. इस शख्स ने शेयर्ड कैब बुक की थी रास्ते में जब पीछे देखा तो गाड़ी में बकरी भी मौजूद थी. इसके बाद क्या हुआ पूरी खबर पढ़ें.
- Viral Selfie: सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट वायरल होती रहती हैं. कुछ लोग अपने रोजाना के फनी मोमेंट भी शेयर कर देते हैं. कई बार लाइफ में ऐसी घटना घटित होती है जो काफी फनी होती है. ऐसे में आपको लगता है कि सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए. सोशल मीडिया पर एक शख्स ने मजेदार सेल्फी डाली है और इस सेल्फी के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में एक शख्स दिख रहा है और उसे पीछे एक बकरी मौजूद है. तस्वीर गाड़ी के अंदर की है तो और भी सवाल खड़े करती है. चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी.
- बकरी के साथ शेयर की कैब
दरअसल, बेंगलुरु के एक शख्स ने शेयर में कैब बुक की थी. जो कैब से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि उसने देखा कि कैब में उसके पीछे एक बकरी मौजूद है. इस दौरान उसने ये सेल्फी ली और एक्स पर पोस्ट कर दी. पोस्ट में सेल्फी के साथ लिखा है, "मैं आज एक शेयर्ड कैब में बैठा और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे एक बकरी थी." अब बकरी के साथ कैब शेयरिंग का ये मामला काफी वायरल हो रहा है. ये फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई है.
यह भी पढ़ें: आधे सेकंड दूर थी मौत, भरभराकर ऑटो पर गिरा बिलबोर्ड, शख्स ने यूं बचाई जान; दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल
-
- किसने पोस्ट किया ये फोटो?
इस फोटो को एक्स पर @Basi_cally नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 4.8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं हजारों के संख्या में लोग इस पोस्ट को लाइक कर चुके हैं. कैब के अंदर बकरी के साथ सेल्फी की पोस्ट देखने के बाद यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है.
यह भी पढ़ें: हाईवे पर तेज तूफान में उड़ जाती बाइक्स, गाड़ी वालों ने हवा के बवंडर से ऐसे निकाला
-
- पोस्ट देखकर क्या बोले यूजर्स?
पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने काफी बड़ी संख्या में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "क्योंकि ये एक शेयर्ड कैब है." दूसरे यूजर ने मजेदार अंदाज में बकरी को लेकर लिखा, "तू बिरयानी है किसी और की, तुझे घुमाता कोई और है."
- Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Add Zee News as a Preferred Source