अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

Cheating Husband Video: चीन के हांगझोउ में पत्नी द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए एक शख्स ने होटल की खिड़की से अंडरवियर में छलांग लगाकर साइनबोर्ड पकड़ लिया. इस हैरान कर देने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:03 PM IST
अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

China Viral Video: चीन के हांगझोउ शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरानी, हंसी और बहस में उलझा दिया. बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा शख्स को उसकी पत्नी ने होटल के कमरे में बेवफाई करते हुए पकड़ लिया. हालात इतने बिगड़े कि शख्स ने दरवाजे से निकलने के बजाय खिड़की से भागने का फैसला कर लिया. हैरानी की बात यह रही कि वह केवल अंडरवियर में था और सीधे चौथी मंजिल से बाहर निकल गया.

खिड़की से बाहर निकलकर उसने क्या किया?

वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स होटल की खिड़की से निकलकर नीचे लगे साइनबोर्ड को पकड़ लेता है. यह घटना चीन के बॉयू अपार्टमेंट नाम के होटल की बताई जा रही है. चौथी मंजिल की ऊंचाई पर इस तरह लटकना किसी भी पल जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन वह कुछ समय तक साइनबोर्ड के सहारे खुद को संभाले रहा. नीचे से लोग यह नजारा देखकर सन्न रह गए.

बीवी-भाई-मां-भाभी को खोया और अब अस्थमा सहित कई बीमारियां... 13 साल बाद छोड़ दी 'जहरीली हवा वाली' दिल्ली!

यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल क्यों हुआ?

इस पूरी घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया, वैसे ही यह तेजी से वायरल हो गया. अब तक इस क्लिप को 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग सिर्फ घटना पर ही नहीं, बल्कि शख्स की हिम्मत और बेवकूफी दोनों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी को यह फिल्मी सीन लगा तो किसी ने इसे रिश्तों में गिरते भरोसे की मिसाल बताया.

 

 

नेटिजन्स ने इस हरकत पर क्या कहा?

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं रहीं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि अगर धोखा देना ही है तो इतना डर क्यों, भागने की क्या जरूरत थी. दूसरे ने सवाल उठाया कि वह इस हालत में वहां तक पहुंचा कैसे. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि साइनबोर्ड का मजबूत होना सबसे चौंकाने वाली बात है, वरना वह गिर ही जाता.

बाबा वेंगा-नास्त्रेदमस से भी पुरानी बात, 1700 साल पहले मारे गए संत का खून कैसे हो उठता है 'जिंदा'

क्या इससे पहले भी ऐसा मामला?

यह पहला मामला नहीं है जब चीन से इस तरह का खतरनाक और चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ हो. इसी महीने की शुरुआत में गुआंगडोंग से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक महिला 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी हुई दिखी थी. उस वीडियो में एक शर्टलेस आदमी खिड़की के अंदर से महिला से बात करता नजर आया और फिर अचानक गायब हो गया. यह घटना 30 नवंबर की बताई गई थी और उसने भी लोगों की सांसें अटका दी थीं.

