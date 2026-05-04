सोने के मिलेंगे पैसे! यहां हुआ अनोखा 'पावर नैप' कॉन्टेस्ट, जो सबसे गहरी नींद सोया वो बन गया विनर

Seoul Power Nap Contest: आज के समय में पैसा सभी के लिए सबसे जरूरी हो गया है. हर किसी को ढेर सारा पैसा चाहिए. लेकिन पैसा कमाने के लिए लोगों को काम करना पड़ता है. ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि ऑफिस का काम छोड़ो, मैं आपको चैन से सोने का ढेर सारा पैसा और इनाम दूंगा, तो शायद आप इसे मजाक समझेंगे. लेकिन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल (Seoul) में कुछ ऐसा ही हुआ. वहां एक अनोखा पावर नैप (Power Nap) प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जहां लोग भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर चैन की नींद सोने के लिए इकट्ठा हुए. इस इवेंट का मकसद तनाव भरी जिंदगी के बीच नींद और मानसिक शांति की अहमियत को समझाना था. अब सोशल मीडिया पर इस 'सोने की रेस' के वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

नींद लेने के लिए जुटे सैकड़ों लोग

सियोल में हान नदी के किनारे होने वाली इस अनोखी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. यहां प्रतियोगियों को कोई कठिन टास्क नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें सिर्फ आराम से लेटकर सोना था. खास बात यह रही कि सभी प्रतिभागी पहले से थके हुए आए थे, जिससे वे जल्दी और गहरी नींद ले सकें.

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कपड़े भी थे थीम के अनुसार

इस कॉन्टेस्ट को और मजेदार बनाने के लिए पार्टिसिपेंट्स को खास तरह के कपड़े पहनकर आने को कहा गया था. कोई राजा की तरह तैयार होकर आया, तो कोई जानवरों की ड्रेस में नजर आया. एक महिला कोआला की ड्रेस में पहुंची, क्योंकि कोआला को गहरी नींद के लिए जाना जाता है. इस तरह का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो.

Hundreds of people dressed up and showed off their napping skills at Seoul's third 'Power Nap Contest' at a Han-River park. South Koreans are some of the most sleep-deprived people globally https://t.co/u1LLegXHBn pic.twitter.com/6Izg9dGiYs SodusTrends Blog (@sodustrends) May 3, 2026

ऐसे चुना गया विजेता

अब सवाल यह है कि आखिर नींद में जीत-हार कैसे तय हुई? दरअसल, यहां सिर्फ सोना ही काफी नहीं था, बल्कि सबसे शांत और गहरी नींद लेने वाले को विजेता चुना गया. इसके लिए आयोजकों ने पार्टिसिपेंट्स की हार्ट रेट तक मॉनिटर की, जिससे पता चल सके कि कौन सबसे ज्यादा रिलैक्स है?

बुजुर्ग ने मारी बाजी

इस अनोखी प्रतियोगिता में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. वहीं एक 37 साल का ऑफिस वर्कर दूसरे नंबर पर रहा, जो रात की शिफ्ट में काम करता है और काफी थका हुआ था. यह नतीजा दिखाता है कि असली जीत उसी की होती है, जो सही मायनों में आराम कर पाता है.

क्यों कराई जाती है ऐसी प्रतियोगिता?

दरअसल, दक्षिण कोरिया दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां लोग सबसे कम सोते हैं. वहां काम का दबाव, पढ़ाई और तेज लाइफस्टाइल के कारण लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती. इसी समस्या को उजागर करने और लोगों को आराम का महत्व समझाने के लिए इस तरह का कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है.

तनाव भरी जिंदगी में सुकून का संदेश

यह प्रतियोगिता सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संदेश भी देती है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में यह इवेंट लोगों को याद दिलाता है कि काम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही आराम भी है. 'पावर नैप कॉन्टेस्ट' अब सियोल में हर साल होने वाला एक खास इवेंट बनता जा रहा है. इसमें शामिल होने के लिए हर साल हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं. यह दिखाता है कि लोग अब अपनी सेहत और नींद को लेकर जागरूक हो रहे हैं और ऐसे अनोखे तरीकों को पसंद भी कर रहे हैं.

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