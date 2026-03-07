शादी के 7 दिन बाद गूंजी किलकारी, पर 8 मिनट तक 'मर' चुका था बच्चा, हनीमून छोड़ हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही मां

शादी का समय किसी भी जोड़े के लिए जिंदगी का सबसे खुशहाल दौर होता है. नए सपने, नया घर और भविष्य की उम्मीदें सब कुछ एक साथ शुरू होता है. लेकिन ब्रिटेन की एक महिला के लिए शादी के सिर्फ सात दिन बाद जिंदगी ने ऐसी परीक्षा ले ली, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. जिस घर में अभी शादी की खुशियां थीं, वहीं अचानक डर और चिंता का माहौल बन गया. नवजात बच्चे की सांसें थम गईं और डॉक्टरों ने उसे कुछ मिनटों के लिए मृत तक घोषित कर दिया. यह कहानी एक मां के संघर्ष, उम्मीद और चमत्कार की है.

शादी के हफ्ते भर बाद शुरू हुई मुसीबत

यूनाइटेड किंगडम के लंकाशायर के ब्लैकपूल की रहने वाली 30 वर्षीय एमिली वॉटरहाउस और उनके पति रयान शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, तभी उन्हें पता चला कि वे माता-पिता बनने वाले हैं. दोनों ने तय किया कि बच्चे के जन्म से पहले ही शादी कर ली जाए. 31 हफ्ते की गर्भावस्था में दोनों ने एक सादे समारोह में शादी की.

शादी के बाद हनीमून की जगह दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए घर में नर्सरी तैयार कर रहे थे. लेकिन शादी के सात दिन बाद एमिली को महसूस हुआ कि उनके पेट में बच्चे की हलचल बंद हो गई है. घबराकर वे तुरंत अस्पताल पहुंचीं. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा अंदर संघर्ष कर रहा है और तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन ऑपरेशन करना होगा.

ऑपरेशन टेबल पर 8 मिनट के लिए थम गई जिंदगी

जुलाई 2025 में जन्मे बच्चे का नाम कार्टर रखा गया. जन्म के समय उसका वजन सिर्फ 3 पाउंड यानी करीब 1.36 किलोग्राम था. शुरुआत में उसकी पहली रोने की आवाज सुनकर मां को राहत मिली, लेकिन जल्द ही डॉक्टरों ने पाया कि उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ है. जांच में पता चला कि उसकी आंतें मुड़ी हुई हैं और तुरंत सर्जरी करनी होगी. ऑपरेशन के दौरान कार्टर को कार्डियक अरेस्ट हो गया और करीब 8 मिनट तक उसकी सांसें थम गईं. उस समय दूसरे अस्पताल में भर्ती एमिली खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थीं. बाद में डॉक्टरों ने किसी तरह बच्चे को बचा लिया और आगे का इलाज शुरू किया.

कई सर्जरी के बाद घर लौटा नन्हा फाइटर

डॉक्टरों ने बाद में बताया कि कार्टर को सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की गंभीर बीमारी है. इलाज के दौरान उसके शरीर में दो स्टोमा बैग लगाए गए और जन्म के एक हफ्ते बाद एमिली ने पहली बार उसे गोद में लिया. करीब आठ हफ्तों तक अस्पताल ही उनका घर बना रहा. कई सर्जरी और लंबे इलाज के बाद दिसंबर 2025 तक कार्टर का वजन बढ़कर करीब 8 पाउंड यानी 3.6 किलो हो गया और उसे पहली बार घर ले जाने की अनुमति मिली. हालांकि अभी भी उसका इलाज जारी है. एमिली कहती हैं कि उनका बेटा एक फाइटर है और धीरे-धीरे ठीक हो रहा है. उन्हें खुशी है कि बच्चे के जन्म से पहले ही उन्होंने शादी कर ली थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा अपने माता-पिता को हमेशा साथ देखना चाहता था.