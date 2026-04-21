जब मौर्यों का बजता था डंका और रोम के आगे झुकती थी दुनिया! इतिहास के 7 सबसे बड़े साम्राज्य

Largest Ancient Empires: हजारों सालों से इंसान जमीन और दौलत के लिए लड़ता आया है. लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि महाद्वीपों पर अपना कब्जा जमाया. 3500 ईसा पूर्व से लेकर 476 ईस्वी तक के 'प्राचीन युग' में ऐसे कई साम्राज्य हुए जिनकी सीमाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती थीं. आज हम बात करेंगे उन 7 सबसे बड़े साम्राज्यों की, जिन्होंने न केवल दुनिया का नक्शा बदला बल्कि कानून, धर्म और संस्कृति की ऐसी विरासत छोड़ी जिसे हम आज भी महसूस करते हैं.

1. श्योंगनु साम्राज्य

पूर्वी यूरेशियन स्टेप्स पर राज करने वाला यह साम्राज्य लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उभरा यह खानाबदोशों का एक संघ था. इन्हें मंगोलों का पूर्वज माना जाता है. इनके पास बेहतरीन घुड़सवार सेना थी जिसने चीनी राजवंशों की नाक में दम कर दिया था.

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2. चीन का हान राजवंश

करीब 65 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हान साम्राज्य चीन का स्वर्ण युग कहलाता है. इसी दौर में सिल्क रोड की शुरुआत हुई और कागज का आविष्कार हुआ. इसने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया जो सदियों तक चीन की पहचान बना रहा.

3. हखामनी (फारसी) साम्राज्य

सायरस द ग्रेट द्वारा स्थापित यह साम्राज्य 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था. यह उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था जो बाल्कन से लेकर सिंधु घाटी तक फैला हुआ था. दारा प्रथम (Darius I) के समय यह अपने चरम पर था. इनकी खास बात यह थी कि ये अपनी प्रजा के प्रति काफी उदार थे.

4. मैसेडोनियन साम्राज्य

सिकंदर महान ने अपनी वीरता से महज एक दशक में 52 लाख वर्ग किलोमीटर का साम्राज्य खड़ा कर दिया था. हालांकि यह साम्राज्य बहुत कम समय तक रहा, लेकिन इसने यूनानी संस्कृति (Hellenic culture) को भारत की सीमाओं तक पहुंचा दिया. सिकंदर की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच बंट गया.

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5. रोमन साम्राज्य

रोमन साम्राज्य 117 ईस्वी में अपने चरम पर था और 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था. तीन महाद्वीपों में फैला यह साम्राज्य कानून, वास्तुकला और भाषा के लिए जाना जाता है. आज भी यूरोप की कई भाषाएं और कानून व्यवस्था रोमन प्रभाव को दर्शाती हैं.

6. मौर्य साम्राज्य

चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 320 ईसा पूर्व में स्थापित यह साम्राज्य लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था. सम्राट अशोक के काल में इसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया. अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार और शांति के संदेश ने इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों की लिस्ट में शामिल कर दिया.

7. हूण साम्राज्य

अटिला द हन के नेतृत्व में इस साम्राज्य ने रोमन साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था. लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह साम्राज्य अपनी आक्रामक युद्ध नीति के लिए कुख्यात था. हूणों के डर से यूरोप का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल गया और कई जनजातियों को पलायन करना पड़ा.

इतिहास के ये साम्राज्य हमें दिखलाते हैं कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है. लेकिन उनकी छोड़ी गई विरासत सदियों तक जीवित रहती है. इन साम्राज्यों ने व्यापार, धर्म और तकनीक के जरिए दुनिया को एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया.