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Hindi Newsजरा हटकेफांसी ही इकलौता इलाज है... ट्रेन में 7 साल की बच्ची से मोलेस्टेशन पर गुस्साए पैसेंजर्स ने जमकर की पिटाई, देखें रिएक्शन

फांसी ही इकलौता इलाज है... ट्रेन में 7 साल की बच्ची से मोलेस्टेशन पर गुस्साए पैसेंजर्स ने जमकर की पिटाई, देखें रिएक्शन

Child Safety In Public Transport: चलती ट्रेन में 7 साल की बच्ची के साथ हुई शर्मनाक हरकत के बाद सहयात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा. सोशल मीडिया पर आरोपी को कड़ी सजा देने और फांसी की मांग उठ रही है. पूरी घटना और लोगों का आक्रोश जानने के लिए पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 30, 2026, 07:31 AM IST
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फांसी ही इकलौता इलाज है... ट्रेन में 7 साल की बच्ची से मोलेस्टेशन पर गुस्साए पैसेंजर्स ने जमकर की पिटाई, देखें रिएक्शन

Train Molestation Case: सफर के दौरान एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक चलती ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 7 साल की मासूम बच्ची अचानक जोर-जोर से रोने लगी. बच्ची को इस तरह बिलखते देख उसकी मां घबरा गई और उसने रोने का कारण पूछा. मासूम ने रोते हुए जो बताया उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई. बच्ची ने कहा कि उसके बगल की सीट पर बैठे शख्स ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, जिससे वह बेहद डरी हुई थी और दर्द से कराह रही थी.

यात्रियों ने आरोपी को दबोचा

बच्ची के इस खुलासे के बाद ट्रेन की बोगी में सन्नाटा और गुस्सा एक साथ फैल गया. आरोपी बेहद शातिर तरीके से इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था. उसे लगा था कि भीड़भाड़ वाले माहौल में कोई उसकी इस हरकत पर ध्यान नहीं देगा. लेकिन बच्ची की चीख ने उसकी पूरी पोल खोल दी. यात्रियों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और आरोपी को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वह भाग न सके. इस बीच पीड़िता की मां अपनी सहमी हुई लाडली को गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती रही. यह घटना दिखाती है कि सार्वजनिक जगहों पर भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं.

 

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

इस घटना की खबर जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. सोशल मीडिया पर यूजर्स आरोपी को तुरंत और सख्त से सख्त सजा देने की मांग करने लगे. लोग इस कदर भड़के हुए हैं कि वे कानून को अपने हाथ में लेने तक की बातें कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर देश में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इंटरनेट पर आए रिएक्शन हैरान करने वाले हैं. एक यूजर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि इस दरिंदे को चलती ट्रेन के दरवाजे पर ले जाओ और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन के आगे ढकेल दो ताकि यह एक्सप्रेस स्पीड से सीधे नर्क जा सके. वहीं एक अन्य यूजर का कहना था कि इस आदमी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देना चाहिए या फांसी ही इसका इलाज है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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