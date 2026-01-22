70 साल के दादाजी ने बनाया अपना पहला Vlog! देखने के लिए टूट पड़े 3 करोड़ लोग, जानें ऐसा क्या कहा?

Trending Photos
Inspirational Story: जब 70 साल के एक आम से दिखने वाले दादा जी ने कैमरा ऑन किया और पहला व्लॉग बनाया, तब क्या किसी ने सोचा था कि उनकी सादगी पूरे इंटरनेट को भावुक कर देगी. विनोद कुमार शर्मा एक रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 70 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने आकर अपना व्लॉग बनाया. उन्हें न तो व्लॉगिंग का अनुभव था और न ही सोशल मीडिया की कोई खास जानकारी. फिर भी उन्होंने खुद को व्यस्त और सकारात्मक रखने के लिए यह नया रास्ता चुना.
पहला व्लॉग क्यों खास बना?
अपने पहले ही वीडियो में विनोद शर्मा ने बेहद सादगी से कहा कि वह 70 साल की उम्र में अपना पहला व्लॉग बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें व्लॉग बनाना नहीं आता, लेकिन वह समय को सार्थक तरीके से बिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं. यही ईमानदारी लोगों के दिलों को छू गई. उनका पहला ही इंस्टाग्राम वीडियो 72 घंटे के भीतर लगभग 3 करोड़ बार देखा गया. शुरुआत में ही 22 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे, जो देखते ही देखते बढ़ते चले गए. इसके साथ ही वीडियो को 20 लाख से ज्यादा लाइक्स भी मिले.
लोगों ने क्या कहा?
हजारों यूजर्स ने कमेंट्स में उनका हौसला बढ़ाया. किसी ने लिखा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है तो किसी ने कहा कि हम आपके साथ हैं दादा जी. एक यूजर ने लिखा कि आपने हमारा दिल खुश कर दिया. ऐसे मैसेज उनकी सादगी की ताकत को दिखाते हैं. उनकी कहानी से फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी प्रभावित हुए. अभिनेता अनुपम खेर और जय भानुशाली ने उनके वीडियो पर कमेंट किया. जय भानुशाली ने लिखा कि वह अगले व्लॉग का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पहला व्लॉग उन्हें बहुत अच्छा लगा.
वायरल होने के बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तेजी से बढ़कर 64 हजार से ज्यादा हो गए. लोग उनके सफर को देखने और सपोर्ट करने के लिए उनके अकाउंट से जुड़ते चले गए. उनकी सच्चाई और मासूमियत ने उन्हें सोशल मीडिया का नया स्टार बना दिया.