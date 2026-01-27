Kama Sutra को लेकर सीमा आनंद का वो बयान, जिसे सुनकर दंग रह गए लोग; क्या आपने सुना?

Who Is Seema Anand: सीमा आनंद लंदन में रहने वाली एक मशहूर माइथोलॉजिस्ट, स्टोरीटेलर, लेखिका और सेक्सुअल हेल्थ एजुकेटर हैं. वह इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने बेबाक बयानों की वजह से ट्रेंड कर रही हैं, जहां वह रिश्तों, इच्छा और आनंद जैसे विषयों पर बिना झिझक बात करती हैं. उनके इंटरव्यू और पब्लिक टॉक्स लाखों लोग देख रहे हैं, क्योंकि वह उन मुद्दों को उठाती हैं जिन पर अक्सर समाज चुप्पी साध लेता है. सीमा का मानना है कि खुली बातचीत ही स्वस्थ रिश्तों की नींव होती है.

क्या कहती है उनकी उम्र और निजी जिंदगी?

सीमा आनंद का जन्म 18 अगस्त 1962 को हुआ था, यानी 2025-26 में उनकी उम्र करीब 63 साल है. वह शादीशुदा हैं और अपने पति के साथ लंदन में रहती हैं. उनके तीन बच्चे हैं और उनका परिवार उनके काम का समर्थन करता है. इतनी उम्र में भी जिस आत्मविश्वास के साथ वह अंतरंगता जैसे विषयों पर बात करती हैं, वही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है.

उन्होंने कौन-कौन सी किताबें लिखीं?

सीमा आनंद ने "द आर्ट ऑफ सिडक्शन" नाम की किताब लिखी है, जो प्राचीन कामसूत्र से प्रेरित एक आधुनिक गाइड मानी जाती है. इसके अलावा उनकी नई किताब "स्पीक ईजी: अ फील्ड गाइड टू लव, लॉन्गिंग एंड इंटीमेसी" आज के रिश्तों, चाहत और भावनात्मक जुड़ाव पर खुलकर चर्चा करती है. इन किताबों का मकसद लोगों के मन से इच्छा और आनंद को लेकर जुड़ी शर्म और डर को हटाना बताया जाता है.

अंतरंगता को लेकर उनकी सोच क्या है?

सीमा आनंद का मानना है कि अंतरंगता को फुसफुसाहटों में नहीं, बल्कि खुलकर और ईमानदारी से बात करके समझा जाना चाहिए. उनके अनुसार जब पार्टनर अपनी भावनाएं और इच्छाएं साफ तौर पर एक-दूसरे से शेयर करते हैं, तभी भरोसा और जुड़ाव मजबूत होता है. वह कहती हैं कि चुप्पी रिश्तों में दूरी पैदा करती है, जबकि बातचीत उन्हें करीब लाती है.

कामसूत्र से वह क्या जोड़ती हैं?

सीमा प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र का हवाला देकर बताती हैं कि आनंद और संबंधों को कभी भी गलत या अशुद्ध नहीं माना गया था. उनके मुताबिक, भारतीय परंपरा में सुख और प्रेम को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना गया है. वह लोगों को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि आनंद को अपराधबोध के बिना स्वीकार करना मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए जरूरी है.

क्यों हो रही हैं उनकी बातें इतनी वायरल?

आज के समय में जब अंतरंगता पर बात करना अब भी कई जगह टैबू माना जाता है, सीमा आनंद का खुलापन लोगों को चौंका रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स और बयान तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि वह उन सवालों को उठाती हैं जो बहुत से लोग मन में रखते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते. यही वजह है कि 62 साल की उम्र में भी वह एक नई बहस की शुरुआत कर रही हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सीमा आनंद के सार्वजनिक इंटरव्यू, टॉक्स और किताबों पर आधारित है और इसका उद्देश्य जागरूकता और चर्चा को बढ़ावा देना है. यह किसी भी तरह की मेडिकल, साइकोलॉजिकल या थैरेपी सलाह का विकल्प नहीं है. पाठकों को संवेदनशीलता के साथ इस विषय को समझने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों से सलाह लेने की सलाह दी जाती है. जी न्यूज न तो इसकी जिम्मेदारी लेता है न ही दावों, प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि करता है.