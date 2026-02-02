Advertisement
Sex Educator Seema Anand: सेक्स एजुकेटर सीमा आनंद के AI से बने फेक न्यूड्स वायरल होने के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है. यह मामला ऑनलाइन सहमति, महिला विरोधी सोच और डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:20 AM IST
मैं 63 साल की हूं, तुम्हे मेरी न्यूड्स तस्वीर चाहिए? डीपफेक वीडियो पर सीमा आनंद का करारा जवाब, सुनकर बोलती हो जाएगी बंद

Seema Anand Slams AI Deepfake Nudes: सेक्स एजुकेटर और स्टोरीटेलर सीमा आनंद उस वक्त सुर्खियों में आईं जब उनकी AI से बनाई गई अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलने लगीं. ये तस्वीरें असली नहीं थीं, बल्कि डीपफेक टेक्नोलॉजी से तैयार की गई थीं, जिनमें उनके चेहरे को आपत्तिजनक तस्वीरों पर चिपका दिया गया था. सीमा आनंद ने इसे महिलाओं के खिलाफ एक गंभीर डिजिटल हमला बताया.

यह विवाद किस पॉडकास्ट के बाद शुरू हुआ?

यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब सीमा आनंद एक पॉडकास्ट में रिश्तों, शादी, लिव-इन और सेक्स से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात कर रही थीं. पॉडकास्ट के क्लिप वायरल होते ही कुछ लोगों ने एआई की मदद से उनकी फर्जी और यौन रूप से भड़काऊ तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दीं, जिससे मामला और ज्यादा भड़क गया.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सीमा आनंद ने बताया कि जब उन्होंने अपनी डीपफेक तस्वीरें और उन पर किए गए कमेंट्स देखे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि लोगों की सोच कितनी गंदी हो सकती है. उन्होंने कहा कि यह सब देखकर साफ हो गया कि तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है.

क्या इस मामले में पुलिस तक बात पहुंची?

सीमा आनंद ने यह भी पुष्टि की कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो इस हरकत को हल्का बताने की कोशिश कर रहे थे. एक कमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सोच दरअसल रेपिस्ट मानसिकता को बढ़ावा देती है, जिसमें महिलाओं पर ही दोष डाल दिया जाता है. सीमा आनंद ने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी को महिलाओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है तो उसे गाली दी जाती है, लेकिन अगर कोई उसकी तस्वीर बदलकर उसे न्यूड बना दे तो लोग उसे मजाक मान लेते हैं. यह दोहरी मानसिकता बेहद खतरनाक है.

सीमा आनंद ने क्या कहा?

सीमा आनंद ने कहा कि जैसे-जैसे एआई टूल्स आसान होते जाएंगे, ऐसे हमले और बढ़ेंगे. उन्होंने अपने मशहूर बयान “मैं 63 साल की हूं, क्या तुम्हें मेरी न्यूड्स चाहिए?” के जरिए यह दिखाया कि उम्र कोई सुरक्षा नहीं देती. उनका मानना है कि डीपफेक अब मजाक नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ डिजिटल हिंसा का एक नया रूप बन चुका है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

seema anandSex EducatorAI Deepfake video

